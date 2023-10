A teljes nevén 15. „Szaggasd az aszfaltot” - Sipos Ferenc Emlékverseny célja továbbra is ugyanaz, mint az elmúlt másfél évtizedben mindig volt, vagyis az egészséges életmódra, a testmozgásra, a sportolás szeretetére nevelés, valamint a futás népszerűsítése.

A Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE tizenöt esztendővel ezelőtt mindehhez ideális helyszínt talált Bagodban, a kerékpárúton, ami nem csak a kerékpározók, hanem a futás szerelmeseinek is az egyik kedvelt célpontja a térségben.

A verseny központja tehát most is a bagodi vasútállomás és környéke lesz, ahol egy rendezvénysátor jelzi majd az érkezőknek, hogy hol adhatják még le akár a helyszínen is a nevezésüket. De regisztrálni egyébként már lehet online is (www.zaszse.hu/szaggasd vagy www.korido.hu oldalon), a rajt pedig október 8-án lesz 10 órakor. A megszokottak szerint ezúttal is több táv közül választhatnak az indulók, a legfiatalabbak most is az ovisok (500 m) lesznek, emellett még három táv (3, 5 és 21 km) vár az indulókra. Minden nevező rajtcsomagot kap (zsák, kulacs, toll), a célba érkezők pedig részt vesznek a tombolasorsoláson is.

Az előnevezés október 5-ig (csütörtök) tart.