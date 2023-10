Az őszi szünet előtti utolsó hétvégén az utánpótlás korosztály tőrvívói is elkezdték a versenyszezont. A ZVE sikeres hétvégét zárhatott a horvát, szlovák és román versenyzőkkel bővített versenyeken.

A gyermek korosztály fiú mezőnyében 71 indulót regisztráltak. A ZVE sportolói körül a legjobb 32-be került és a 22. helyen végzett Sali Dávid. A leányoknál a 20. helyen végzett Iván Blanka Flóra, 23. lett Darabos Flóra. A lányok fiatalabb koruk miatt még a következő szezonban is ugyanebben a korosztályban bizonyíthatnak.

Az újonc fiúknál az 54 indulót felvonultató viadalon a ZVE szempontjából a legszebb forgatókönyv szerint alakult minden, ugyanis az egerszegiek két versenyzője vívta a döntőt. Ebből a csatából most Gróf Domonkos került ki győztesen és végzett az élen, Bóbics Ádám pedig másodikként zárt. A legjobb 16 közé jutott a 15. helyen végző Delacasse Vilmos. Az újonc leány tőrözőknél (50 induló) is volt zalai öröm, hiszen a ZVE tehetsége, Bagosi Borka egészen a döntőig menetelt, végül a második helyen végzett. A serdülők mezőnyében is ott voltak a ZVE tőrvívói, közülük voltak, akik még a fiatalabb korosztály képviselői. A fiúk 45 fős mezőnyében a legjobb 32-be jutott valamennyi egerszegi, a pontszerző helyen két újonc korú versenyző végzett: 6. lett Gróf Domonkos, 7. pedig Bóbics Ádám. További helyezések: 20. Szemes Áron, 22. Delacasse Vilmos, 25. Iván Nándor József.

A serdülő leányok küzdelmében a 38 indulóból a dobogó harmadik fokára állhatott fel a még újonc korú Bagosi Borka, mellette a 7. helyen végzett Tóth Abigél.

A jó helyezések és a jó vívás eredményeként négy egerszegi tőröző, Bagosi Borka, Bóbics Ádám, Gróf Domonkos és Tóth Abigél a Sport XXI. Reménység-tőrválogatott keret soron következő edzőtáborába is meghívást kapott. A fiatalokat Fekete Gábor vezetőedző és Simon Kristóf edző készítette fel.