Nagykanizsai Futsal Club – Mad Dogs-Viadukt SE 1-0 (1-0)

Kanizsa Aréna, 120 néző. Jv.: Kovács G.

NFC: Szőke R. – Kollár, Schuller, Szőke Á., Horváth G. Csere: Szabó Á. (kapus), Dömötörfy, Takács S., Bozsoki, Lódi, Béli M., Gyurcsányi. Játékos-edző: Gyurcsányi Zsolt.

Gólszerző: Bozsoki (19.).

A hazaiaknál ezen a mérkőzésen mutatkozott be a korábbi 173-szoros válogatott Lódi Tamás, valamint az a Bozsoki Imre is, aki pályafutását Dél-Zalában kezdte, majd például a minifutball nemzeti csapatban szerzett tapasztalatot. Utóbbi jelenleg nagypályán a Bicske NB III-as csapatában is szerepel – első kanizsai futsal-fellépésén pedig győztes gólt szerzett. A Mad Dogs az elmúlt szezonokban többször is alaposan „megszórta” az NFC-t, melynek azonban ezúttal a hatékony védekezés mellett veszélyes ellencsapásokra is maradt energiája. El kell ismerni: a találkozót a helyzetek alapján a vendégek is nyerhették volna, a szezonbeli első dél-zalai siker azonban ettől még értékesebb.