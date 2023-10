Az érdeklődés – mely egy a közelmúltban lezajlott beszélgetős esten is megnyilvánult – persze nem véletlen, hisz a sportág egyik nagy magyar reménysége, a 20 éves Betlehem Dávid erős söjtöri kötődéssel rendelkezik, anyai és apai nagyszülei is a településen élnek. A helyi szurkolók pedig régen felfedezték maguknak a fiatalembert, figyelik versenyeit, a 2022-es budapesti világbajnokságon (ahol Dávid első felnőtt vb-ezüstjét szerezte) a helyszínen is buzdították.

Kedvencük pedig „cserébe” most már másodszor látogatott el a Festetics Mária IKSZT-be, hogy beszámoljon pályafutása alakulásáról, illetve válaszoljon a felmerülő kérdésekre. Melyekből akadt egyébként bőven a Török Iván önkormányzati képviselő által moderált esten: volt szó a felkészülés nehézségeiről, a versenyek megpróbáltatásairól, edzőkről, sporttársakról, de még a doppingról is.

A beszélgetés azonban minduntalan visszakanyarodott két témához: a jövő nyári, párizsi olimpiához (ezen a vendég szinte már résztvevőnek érezheti magát), valamint egy megállapodáshoz, melynek értelmében Dávid a játékok után az Egyesült Államokba kerülhet egyetemre, s ott folytathatja úszó karrierjét is. Kiderült: a söjtöri szurkolók mindkét tekintetben teljes erővel szorítanak neki, Párizs után pedig visszavárják egy újabb, hasonló élménybeszámolóra.