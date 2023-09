Hétfőn sorsolták ki a labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójának párosítását, azaz a legjobb 16-ba kerülésért kiírt mérkőzéseket. Mint beszámoltunk róla, a címvédő ZTE FC a régi rivális Haladás együttesével mérkőzik meg. A párharc egy találkozón dől el, a szabályok értelmében a pályaválasztó az alacsonyabb osztályban szereplő együttes, ebben az esetben az NB II.-es Haladás lesz. A hivatalos játéknap november 1., de a pontos menetrendet később készítik el.

A két csapat bajnoki múltja gazdag és 1972 óta íródik, ami alatt 55 alkalommal találkozott egymással a ZTE és a Haladás, ebből 20 ZTE-siker született, 20 döntetlen és 15 Haladás-győzelem. A két csapat viszont most már jó régen, 9 éve találkozott utoljára, méghozzá 2012 tavaszán Zalaegerszegen, ahol 1-1-es döntetlen született. Az egerszegiek abban a bajnoki évben búcsúztak az élvonaltól és 2019-ig várni kellett a visszatérésükre, de akkor meg pont a Haladás esett ki az NB I.-ből, így mondhatni, hogy váltották egymást a hazai futball élvonalában. A két csapat egymás elleni meccsei mindig kiemelt figyelmet érdemeltek, általában tömött lelátók előtt és számos emlékezetes meccsel. Ilyen volt például a 2004-es egerszegi 7-0, amin Waltner Róbert öt gólt lőtt, vagy a 2008. novemberi 3-2-es ZTE-sikert hozó találkozó, amit akkor DVD-n is kiadtak:

A Haladás jelenleg is a második vonal tagja, pillanatnyilag az NB II. 13. helyén áll Aleksandar Jovic együttese, amely a Magyar Kupában szombaton a szintén NB II.-es Csákvárt győzte le 3-1-re. A ZTE FC NB III.-as ellenfelet, a Cigándot búcsúztatta 4-0-val. Boér Gábort, a ZTE FC vezetőedzőjét kérdeztük a sorsolást követően, miként értékeli azt.

– Még távoli a dátum, ettől függetlenül olyan párharc vár a csapatokra, amit a két táborban és a két városban is nagyon várnak – mondta a ZTE FC szakvezetője. – Ezek a mini El Clásicók mindig mindenkire nagy hatással vannak, így a csapatok szurkolóira és persze az öltözőkre is, úgyhogy mi is várjuk. Szerencsés, hogy egy közeli ellenféllel találkozunk, jobb, mintha Kisvárdára utaznánk, de hiába második vonalbeli a rivális, az ilyen párharcokban sokszor borul a papírforma. Ebből a szempontból pedig az egyik legnehezebb ellenfelet kaptuk.

Ahogy a szakvezető is kezdte, még távoli a kupameccs időpontja, és csapatával ő is a következő feladatokra összpontosít. Arra voltunk kíváncsiak, milyen most a hangulat az együttesnél, hozott-e egyfajta felszabadultságot a cigándi kupasiker. (A bajnokságban hat meccsen mindössze 3 pontot szerzett eddig a ZTE FC - a szerk).

- Minden siker jól jön, ez a mostani is, viszont a helyén kell kezelni - válaszolta Boér Gábor. - Örülök annak, hogy nem kaptunk gólt, és sok helyzetünk volt, de van még min javítani, főleg a hatékonyságon. A Cigánd elleni kupameccset megelőző mini edzőtáborunk szintén jól sikerült, benne sok csapatépítő programmal. Összességében pozitív héten jutottunk túl. Szépen lassan mindenki rendben lesz, gondolok itt a sérülésekre. Akik később csatlakoztak hozzánk, ők is kezdik behozni lemaradásukat és ezt a két és fél hetes bajnoki szünetet jól használtuk ki. Olyan játékosok érkeztek, akik taktikailag képzettek, így pedig könnyebb beépíteni őket a csapatba. Azonban most is igaz, hogy a puding próbája az evés. Nekünk a bajnoki mérkőzéseken kell bizonyítanunk, hogy valóban előrébb léptünk.

A ZTE FC vasárnap (15.00) az FC Fehérvár otthonában folytatja bajnoki szereplését az NB I. 7. fordulójában.