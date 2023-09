ZTE FC–Vasas Kubala Akadémia 1-3 (1-1)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: dr. Hegyi.

ZTE FC: Kiss – Nagy, Szegedi (Vitusz), Sopronyi, Hetyei (Király) - Tóth, Hannig (Pupos), Tollár - Kopcsándi, Harsányi, Mezőfi. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Mezőfi (37.), illetve Trunszka (46.), Nagy B. (53. - öngól), Turcsányi (59.).

Az első játékrészben stabilan és jól játszott a zalai csapat, megérdemelten szerezte meg a vezetést. A játékrész hosszabbításában - a legrosszabb lélektani pillanatban - egyenlített a fővárosi együttes. A második félidőben egy harciasabb Vasas lépett pályára és a játékrész elején, hat perc alatt kétgólos előnyre tett szert, amelyet biztosan őrzött meg a mérkőzés végéig. Az első félidőben még jól játszott a ZTE. Fordulás után ritmust váltottak a vendégek, fölényük gólokban is megmutatkozott.

Pergelné Kalamár Andrea: „Az első félidőben jól játszottunk. Sajnos a második félidőben fölénk kerekedett a Vasas, megérdemelte a három pontot.”

FC Nagykanizsa – Csepel TC 0-3 (0-2)

Nagykanizsa, 60 néző. Jv.: Tóth Kitti.

Nagykanizsa: Andor T. - Szabó Zs., Molnár R., Domján-Köröcz B. - Balassa, Sóstai - Németh, Szollár, Nagy-Fáró - Gergelics C. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Balya (21.), Balogh (42.), Horváth (51.).

A Csepel az egyik dobogóesélyes, de erősítései miatt akár lehet bajnokesélyesnek is nevezni a Nyugati csoportban. A dél-zalaiak mindenképpen a tisztes helyátállásban bíztak, és ha jobban koncentrálnak, akár döntetlen közeli eredményt is elérhettek volna. A gólokat főleg figyelmetlenségek után kapták.

Benedek József: „A hozzáállással elégedett vagyok, motivált volt a csapat, de elkerülhető gólokat kaptunk. Ez a bántó, de tudtuk, hogy egy jó erőkből álló csapat érkezik hozzánk, amely jobb volt. „