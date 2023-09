Alig egy hete Papp Péter, a ZTE SK szenior versenyzője a Krakkóban rendezett masters világbajnokságon szerzett aranyérmet, aki a klubban az edzői teendőket is ellátja és hazaérve szinte azonnal Varga Csongor következő versenyére kellett, hogy közösen koncentráljanak. A tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban rendezték meg ugyanis az idei junior korosztályú súlyemelő országos bajnokságot, melyen ott volt a nevezettek között a zalaegerszegi fiatalember is.

Varga Csongor a 89 kg-os súlycsoportban indult és 100 kg-os szakítása után a lökésben 130 kg-ot teljesített, 230 kg-os összetett eredménye pedig aranyérmet jelentett számára. Tudni kell, hogy az egerszegi versenyző a juniorok között első éves még csak, így a következő két évben is még ebben a korosztályban indulhat. A mostani elsőséget is így kell nézni, edzője, Papp Péter pedig elégedett volt tanítványával.

-Az eredeti terveknek megfelelően emelt Csongi, hiszen tudtuk, hogy nagyjából most mire képes. Lehetett volna jobb is az eredmény, de jelen pillanatban ez is megfelelő volt, amivel nyerni lehetett - állapította meg Papp Péter edző. - Szerencsére minden a elképzelésünk szerint alakult és nagy segítség volt, hogy nyugodtan utazhattunk, hiszen a Spirit Autó most is biztosított számunkra egy gépkocsit.

Maga a friss bajnok szintén hasonlóképpen értékelte saját teljesítményét.

-Ez volt a cél, amit elértem, és elégedett vagyok vele - mondta Varga Csongor. - A nyár elején emeltem már többet is, és mostantól már a novemberi felnőtt bajnokságra koncentrálok. Azon szeretnék még jobb eredményt elérni, és meg akarom javítani az egyéni legjobbamat. A felnőtteknél súlycsoportonként csak a legjobb nyolc eredménnyel nevező indulhat, de azt gondolom, hogy ezzel nem lesz gond, és ott leszek majd én is a mezőnyben.