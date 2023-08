Hárman erőnyerők lesznek.

A labdarúgó Zala Vármegyei Kupa 2023-2024. évi sorozata fontos állomása a zalai együttesek számára, hiszen innen lehet feljutni a következő, azaz a 2024-205.évi MOL Magyar Kupa főtáblájára. Az, hogy mely csapatok lesznek ezek, ez még jóval később, csak május végén derül ki, mindenesetre a sorozat már zajlik, és három fordulót már meg is rendeztek. Az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatósága a szombati újabb játéknap után elkészítette az újabb, immár a 4. forduló párosítását is és ebben már az I. osztályban szereplő csapatok is szerepelnek. A hivatalos játéknap augusztus 30., három együttes erőnyerő lesz, vagyis a Semjénháza SE, a Csesztregi KSE, és a Technoroll Teskándi KSE. A 4. forduló után viszont hosszú szünet következik, hiszen az 5. forduló mérkőzéseit majd csak tavasszal rendezik meg.

A Zala Vármegyei Kupa 3. fordulójának eredményei:

Vasi-Aszfalt Gép Egervár–Kertigépvilág.hu-Böde 1–6 (1–5)

Gólszerzők: Kovács D., ill. Horváth Sz. (2), Kócza, Bodó, Lepár, Flander.

Hahót–Zalaszentmihály 0–2 (0–1)

Gólszerzők: Végh, Németh Má.

Nagykapornak–Cserszegtomaj 2–3 (1–2)

Gólszerzők: Hegyi (2), ill. Ács, Török, Tombor. Kiállítva: Farkas F. (67., Nagykapornak).

Alsópáhok–Opel Kiss-Gerencsér Zalaapáti 0–3 (0–0)

Gólszerzők: Sipőcz, Demeter, Hegedüs (öngól).

Óhíd–Keszthelyi Haladás 6–1 (1–0)

Gólszerzők: Palkovics (2), Kasper (2), Fekete, Pintér, ill. Sebestyén.

Belezna–Miklósfa 2–5 (0–2)

Gólszerzők: Lervencz, Hammer, ill. Puskás (2), Béli (2), Halajkó.

Galambok–Z-NET Telekom Becsehely 0–5 (0–3)

Gólszerzők: Molnár M. (2), Bölcz, Neuman, Bódi.

Pórszombat–Windoor-Páterdomb 1–9 (1–1)

Gólszerzők: Végh, ill. Pánczél (2), Gyenese (2), Baksa, Németh Be., Méhes, Major, Németh Ba.Kiállítva: Horváth D. (47., Pórszombat).

Nemesapáti–Nagylengyel 0–4 (0–3)

Gólszerzők: Kocsis, Vinkó, Király, Halász.

Police-Ola–Zalaware-Botfa 0–6 (0–4)

Gólszerzők: Milics (3), Mavolo, Horváth G., Kultsár.

A 4. forduló mérkőzései, augusztus 30.: Páka VMSE- Lenti TE, Flexibil-Top Zalakomár - Deák Gizmó Murakeresztúr, Miklósfa SE - Kanizsai Sáskák, ZNET telekom Becsehely - Szepetnek SE, Göcsej SE Németfalu - Kertigépvilág.hu Böde, Bocfölde SE - Zalaware Botfa, Windoor Páterdomb LSC - Zalalövő TK, Zalaszentmihály SE - Magnetic Andráshida TE, Nagylengyel SE - Tarr Andráshida SC, Óhíd FK - Hévíz SK, Zalaszentgróti VFC - Kinizsi SK Gyenesdiás, Zalaapáti SE - Cserszegtomaji SK.