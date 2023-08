Együttműködési megállapodást kötött egymással az ADA-Nova SE és az Illés Akadémia, amit a minap írtak alá azt remélve, hogy mindkét fél számára előnyös lesz ez a kapcsolat.

A magyar női labdarúgásban is fontos, hogy az akadémiák adják a minőségi képzés bázisát kialakuljon a piramis-elv. Az Illés Akadémia is ezen elveket tartja szem előtt, és a Grassroots-klubok mellett további együttesekkel, klubokkal keresi a kapcsolatot törekedve arra, hogy Szombathely viszonylagos közelségébe essenek. Az Illés Akadémia női szakága korábban a Pápai ELC-vel, és az FC Ajkával kötött hasonló megállapodást, ezúttal pedig Csertői-Juhász Anita, a női szakág igazgatója a Novai SE-vel kötött szerződést írta alá.

Az ADA Nova SE elnöke, Szekeres Zoltán is örül ennek a lehetőségnek, főleg annak, hogy egy kiemelt akadémiával működhetnek együtt.

- Kis klubról lévén szó, óriási megtiszteltetés, hogy egyáltalán szóba jöhetett egy ilyen megállapodás egy kiemelt akadémiával - mondta el lapunknak a megállapodással kapcsolatban a Nova SE elnöke. - Főleg annak tükrében igaz ez, hogy igazából két éve működtetjük a leány utánpótlás szekciónkat. Minden fejlődési folyamatnak vannak dinamikusabban és lassabban emelkedő fázisai. Érdekes megvizsgálni ezt a folyamatot távolabbi perspektívából, mert mi, akik napi szinten benne vagyunk, helyben gyakran elég lassúnak érezzük a fejlődést. Holott, ha távolabb lépünk egy kicsit és megnézzük az infrastrukturális előre lépésünket, a szakembereink felkészültségét, a lányok teljesítményét a két évvel ezelőttihez képest, akkor egészen elégedettek lehetünk. Természetesen továbbra is fejlődni szeretnénk, éppen ezért köttetett meg ez a partneri megállapodás. Egyértelműen Nyugat-Magyarország legfejlettebb, legjobb szakember gárdájával rendelkező akadémiájához csatlakozhatunk. A legfontosabb, hogy a novai focista lányok profitálni tudjanak ebből az együttműködésből, amely közelről vizsgálva nyilván lassúnak fog tűnni, de távolabbról szemlélve akár meglehetősen gyors és bíztató is lehet mindkét fél számára.