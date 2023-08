- Az elmúlt évad számos új kihívást, feladatot adott, például első alkalommal indítottunk U12-es csapatot - említette Dala Bernadett, a ZTE RRK elnöke. - Sajnos veszteség is ért bennünket, hiszen elvesztettük Tomanóczy Tibort, aki a felnőtt női csapatot edzette. Együttesünk második éve szerepel a Nemzeti Bajnokság másodosztályában. A bajnokság összetétele vegyesnek mondható, hiszen vannak csapatok, amelyek korábban az NB I.-ben is játszottak, de a többiekről is elmondható, hogy nagy versenyrutinnal rendelkeznek, több éve játszanak együtt ezen a szinten. A 2021-22-es bajnoksághoz képest fejlődött a csapat, hiszen jöttek a nyert szettek és mérkőzések is. Elmondható, hogy tanulóéveit tölti a csapat, és ezen bizony mindenkinek túl kell esnie. Lassan a ZTE Röplabda Klubnál hat-hét éve sportoló, egykor 11 évesen kezdő játékosok is kezdenek felnőni a feladathoz, így biztosítva a felnőtt csapat stabilitását. A sok befektetett munka idővel pedig megtérül. Hat utánpótláscsapatunk van, ezek a legutóbbi szezonban sokszor erőn felül teljesítettek, így mindannyian csoportjuk első négy helyezettje között voltak. A legjobb eredményt az U20-as fiú gárda érte el, amely második lett.

A következő szezonra történő előkészületek már zajlanak. Nyáron a strandröplabda-tornákon tartják erőnlétüket a ZTE RK sportolói is, illetve a női U20-as együttes játékosai egy hetes edzőtáborban vettek részt az olaszországi Cesenaticóban rendezett EuroCamp nemzetközi röplabda edzőtáborban. Az U15-U17-es csapatok augusztus végén a gyenesdiási edzőtáborban hangolódhatnak a szeptemberben induló bajnokságra.

Annyit még megtudtunk, hogy a 2023-2024-es bajnokságban szeretnék a ZTE RK-nál, ha minden csapatunk a tudásának megfelelően szerepelne, és egy osztállyal feljebb kerülne besorolásban, hiszen ez jelentené a fejlődés kulcsát is.