Az esti órákban sikerült beszélnünk Boér Gáborral, a ZTE FC vezetőedzőjével, aki a következőket nyilatkozta megkeresésünkre:

– A klub filozófiája, hogy fiatal játékosokat igazoljon és építsen fel – mondta a szakvezető. – Mocsi esetében az elmúlt negyvennyolc órában gyorsultak fel az események. A csapatnál mindenki pozitívan fogadta a hírt, hiszen ez is mutatja, hogy ha kedvező ajánlat érkezik, bárki előtt ott van a lehetőség a feljebb lépésre. Ez nem egy gyászhír, hanem visszaigazolás, hogy van lehetőség innen is magasabb szintre lépésre. Nem ingyen igazol el, hanem a klubnak is bevételt hoz. A belső védő poszton amúgy is terveztük még az erősítést.

Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója szintén nyilatkozott portálunknak.

– A törökök engedélyt kértek arra, hogy orvosi vizsgálatra hívják játékosunkat. Mocsi Attila elutazott Törökországba és ha minden rendben lesz, akkor ott folytatja a pályafutását. Természetesen dolgozunk a pótlásán és az átigazolási időszak utolsó napjai biztosan nagyon intenzívek lesznek számunkra is.

Tajti Mátyás esetleges távozásáról is megkérdeztük a sportvezetőt, aki nem cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy a középpályás Újpestre igazolhat. Yohan Croizet esetleges érkezésére, aki jelenleg az Újpest játékosa pedig annyit mondott: ez is benne van a pakliban...