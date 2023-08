A kétfordulós akadályhajtásban 9 kettes és egy egyesfogat is nevezett. A versenyzés megkezdése előtt a bajnokságot vezető Szalár Róbert, a Zalalövő és Környéke LSE hajtója úgy fogalmazott, hogy örülnek annak, hogy sikerül megtartani a futamot, a rendezők előkészítették a pályát és bevállalták a versenyt a kellemetlen időjárás ellenére, de nehéz helyzet elé néznek, a vizes, átázott talaj megnehezíti a lovak mozgását, a fogatok is csúsznak majd, bárki nyerhet a szélsőségesebb körülmények között.

Az előrejelzés be is igazolódott, a nehéz talajon nem volt könnyű dolguk a versenyzőknek, végül az akadályhajtás versenyszámot összevetésben Sántha Krisztián (Zalalövő és Környéke LSE) nyerte Szalár Róbert előtt.

Vadászhajtást is rendeztek, itt Pózvék István, a Lópici Gáspár LSE hajtója szerezte meg az első helyet.

Horváth László polgármester és Konkoly István szervező

Fotó: Korosa Titanilla

A bajnokságnak ez volt a 3. fordulója, négy futam van még hátra, sorrendben Zalalövőn, Magyarszerdahelyen, Egerváron, majd a döntő Szentgyörgyváron. A verseny még nyílt, semmi nem dőlt el, az első helyeken állókat csak néhány pont választja el, úgyhogy izgalmas futamok következnek.

Horváth László, Lenti polgármestere is köszöntötte a versenyzőket, a bírókat és a megjelenteket, illetve köszönetet mondott a Kerkamenti Ijfúsági és Szabadidő Egyesület képviselőinek a rendezvény megszervezéséért.

A fogathajtó verseny közben kiegészítő programok is várták a látogatókat, többen is ellátogattak az eseményre az eső ellenére. A kézműves játszóház mellett lovaglásra is lehetőség nyílt a lovardában, ahol újra elindították a lovasoktatást.