A programmal kapcsolatos sajtótájékoztatón Szloboda Judit, a vármegyei szövetség elnöke, Farkas Tibor, a TSE elnöke, valamint Musits Róbert, a kanizsai klub ügyvezetője ismertette a részletes programot. Kiemelték: sok nézőt remélnek a sporteseményre, mely valóban a sportág ünnepe lehet a dél-zalai városban. Az ötletgazda egyesület a vármegyei szövetséggel karöltve azon dolgozott, hogy mind színesebb és színvonalasabb eseményt tudjanak tető alá hozni – szögezték le.

A rendezvényen való részvételre nyolc csapatot nyertek meg, melyek közt négy férficsapatot láthat majd a közönség. Szurkolócsalogatónak tűnik a mezőny, hiszen az egyik ágon a helyi Tungsram SE egykori sztárjai a Veszprém korabeli menőivel mérkőznek majd, de fellép az arénában a Pécs és a fővárosi Old Boys legénysége is. A csapatokban a kanizsai kedvencek mellett korábbi válogatottak és nemzetközi kupagyőztes játékosok is érkeznek a pályára. Ahonnan természetesen női csapatok sem hiányozhatnak: a néhai Nagykanizsai Olajbányász SE-t megidéző csapata úgynevezett szövetségi együttessel mérkőzik majd, kétszer 12 perces mérkőzés keretében.

De a program során a szervezők felvillantják a kézilabda jelenét is: a férfi NB II.-es bajnokcsapat, a Tungsram SE Nagykanizsa a nagyatádi Rinyamenti KC-vel mérkőzik felkészülési találkozó keretében – aztán néhány nappal később ugyanez a két csapat már bajnoki meccsen csap majd össze. A rendezvényen pedig lesz szó a jövőről is.

A dél-zalai klub ugyanis a gála keretében köszönti különböző korosztályainak legjobb fiataljait – ezzel is szeretnének erőt adni a játékosoknak a következő idényre.

Nem mellékes szempont, hogy a rendezvényre a belépés ingyenes, de szerveznek tombolát is, melyen értékes, a kézilabdázáshoz szorosan kapcsolódó ajándékok, relikviák várják a nyerteseket.

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint az elöljárók, valamint a szervezők bíznak abban, hogy szépszámú nézőközönség gyűlhet össze a reményeik szerint hagyományteremtő sportrendezvényre. Közben pedig a Tungsram SE Nagykanizsa a vármegyei szövetséggel intenzíven dolgozik azon, hogy a következő időszakban rangos nemzetközi mérkőzéseket hozzon a dél-zalai városba.

Egyelőre azonban maradjunk még a kézilabdások gálájánál, mely tehát szeptember 2-án, szombaton 13.30-kor kezdődik és kora estig nyújt tartalmas kikapcsolódást.