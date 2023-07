A kék-fehérek csütörtökön este játszották le az újabb felkészülési mérkőzésüket, ám az NB II-es Gyirmót FC elleni találkozó - a házigazda kérésére - olyannyira zártkapus volt, hogy még a sajtó képviselőit sem engedték be... Honlapunkon már beszámoltunk az eredményről, hiszen a mérkőzés csütörtöki lapzártánk után ért véget, azaz a ZTE FC 2-1-re győzött.

Magáról a mérkőzésről annyit, amit a ZTE FC honlapján olvastunk, hogy már a találkozó elején volt lehetősége a ZTE FC-nek. Később is akadtak helyzetek a küzdelmes találkozón, de a félidő hajrájában a Gyirmót szerzett vezetést, viszont még a szünet előtt Szendrei egyenlített. A második félidőben már lendületesebben játszott a ZTE FC és a cserék is hozzátettek ehhez. A 87. percben Kovács B. beadásából a szintén csereként beállt Klausz Milán egy nagyon szép fejessel szerezte meg a győzelmet a ZTE FC csapatának.

A hét végére pihenőt kapnak a játékosok, ami érthető is, hiszen az elmúlt két hétben nem volt szabadnap, közben napi két edzést vezényelt a keret tagjainak a Boér Gábor vezette szakmai stáb, és volt ebben az időszakban három felkészülési mérkőzés is.

A jövő szombati Union Berlin elleni találkozóra továbbra is elérhetők a belépők, s ahogy már megírtuk, a Zete Fiesztára megvásárolt belépő érvényes lesz az augusztus 3-án esedékes NK Osijek elleni Európa Konferencia-liga visszavágóra, illetve a július 20-án rendezendő szaúdi, Al-Ettifaq elleni barátságos találkozóra. Igazi pikantériát ad most ennek az összecsapásnak az, hogy a szaúdi együttesnél a hét elején nevezték ki a korábbi angol válogatott és liverpooli legendát, Steven Gerrard-ot a csapat élére, aki a napokban Liverpoolba igazolt Szoboszlai Dominik egyik kedvenc játékosa is volt. Ráadásul az Al-Ettifaq tervezett erősítései „erősek”: többek között Sadio Mané, Coutinho, Álvaro Morata neve is ott van a nemzetközi hírekben, mint lehetséges játékosok. Szűk két hét múlva kiderül, hogy közülük ki „érkezik meg” július 20-án Zalaegerszegre...

A ha már szóba került az NK Osijek elleni Európa Konferencia-liga párharc. Az eszéki klub az első mérkőzésre (július 27.) 700 vendégjeget biztosít a ZTE drukkereinek. A zalai klub most azon dolgozik, hogy ezek a belépők online is megvásárolhatók legyenek, ne csak a helyszínen.

Gyirmót FC -ZTE FC 1-2 (1-1)

ZTE FC: Senkó (Gyurján, 62.) - Huszti (Mim, 62.), Mocsi (Safronov, 62.), Csóka Dá. Gergényi (Bedi, 62.) - Szalay (Klausz, 73.), Sankovic (Soltész, 62.), Szendrei (Tajti, 73.), Meshack (Csóka Do.) - Sajbán (Kovács B., 62.), Németh D. (Milovanovikj, 62.).

Gólszerzők: Kicsun (40.), illetve Szendrei (44.), Klausz (87.).