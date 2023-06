A zalaegerszegi Városi Sportcentrumban zajlottak a III. korcsoportos atlétikai diákolimpia országos döntőjének küzdelmei. A fiatalok egyéni számokban, valamint négy próba egyéni és csapatversenyben bizonyíthatták felkészültségüket. Zala szempontjából a legkiválóbb eredmény Bella Mátyásé, a Zrínyi-gimnázium tanulójáé, aki a magasugrásban 166 cm-rel minden vetélytársát maga mögé utasította. Mellette a zalai diákok közül többen is ott lehettek a az első nyolcban.

Bali Krisztina

Az V-VI. korcsoportos országos döntőt Győrben, az Olimpiai Sportparkban rendezték meg és a zalai diákok itt is eredményesen képviselték iskoláikat. Győrben is lett zalai diákolimpiai bajnok, hiszen Kusztor Virág, a hévízi Bibó-gimnázium tanulója megnyerte a távolugrást. Nagyon széperedmény Mózer Benedek (Z. Ganz), Csahóczi Kamilla (Keszthely, Vajda), Kovács Anna Mária (Z. Zrínyi), Bali Krisztina (Z. Kölcsey) dobogós helyezése is.

Kovács Anna

Eredmények. III. korcsoport. Fiúk. 4x100 m: 6. Zalaegerszeg, Zrínyi-gimnázium (Borbély Barnabás, Kálmán Milán, Szabó Levente, Bella Mátyás) 54.47. Magasugrás: 1. Bella Mátyás (Z. Zrínyi) 166. Távolugrás: 6. Bella Mátyás (Z. Zrínyi) 527. Leányok. 100 m (B-döntő): 1. Kámán Boglárka (Z. Petőfi) 8.58. 4x100 m: 7. Nagykanizsa, Kőrösi-Péterfy iskola (Zámbó Lili, Bános Noémi, Ferencz Nóra, Németh Korina) 55.61. Magasugrás: 9. Kelemen Júlia (Z. Petőfi) 125. Távolugrás: 5. Gerencsér Vivien (Z. Petőfi) 487. Kislabdahajítás: 8. Hencz Stella (Lenti, Vörösmarty) 47.87. Négypróba. Egyéni: 5. Pap Lujza (Z. Dózsa) 752 pont, 11. Németh Korina (N. Kőrösi-Péterfy) 710.

V. korcsoport. Fiúk. 110 m gát: 9. Lákovics Márk (Z. Csány) 16.36. 1500 m: 7. Preisinger Mátyás (Z. Deák SZKI) 4:18,76. 3000 m: 7. Preisinger Mátyás (Z. Deák SZKI) 9:17,65. Súlylökés: 6. Kovács Lőrinc (Z. Kölcsey) 13,15. Diszkoszvetés: 2. Mózer Benedek (Z. Ganz) 47,39, 5. Kovács Lőrinc (Z. Kölcsey) 40,34, 9. Ravadics Benjamin (Z. Kölcsey) 36,81. Leányok. 100 m: 2. Csahóczi Kamilla (Keszthely, Vajda) 12.85, 6. Bognár Emma ((Z. Zrínyi) 13.11. 400 m: 8. Gyenese Zsófia (Z. Zrínyi) 60.52. Magasugrás: 5. Magyar Dorka (Z. Kölcsey) 155. Távolugrás: 9. Major Ágnes (Z. Csány) 517. Diszkoszvetés: 4. Óházy Julianna (Z. Kölcsey) 31,24.

Mózer Benedek

VI. korcsoport. Fiúk. Diszkoszvetés: 5. Czigány Levente (Z. Kölcsey) 46,28. Leányok. 100 m: 3. Kovács Anna Mária (Z. Zrínyi) 12.61. 200 m: 5. Kovács Anna Mária (Z. Zrínyi) 26.79. 1500: 9. Farkas Réka (Keszthely, Premontrei) 5:05,17. Magasugrás: 3. Bali Krisztina (Z. Kölcsey) 155. Távolugrás: 1. Kusztor Virág (Hévíz, Bibó) 554. Súlylökés: 9. Molnár Loretta (Z. Kölcsey) 9,36. Diszkoszvetés: 5. Molnár Loretta (Z. Kölcsey) 30,26. 4x400 m: 7. Zalaegerszeg, Zrínyi-gimnázium (Kaszás Viktória, Bognár Emma, Kovács Anna Mária, Gyenese Zsófia) 4:19,42.