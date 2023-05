Szombaton, mondhatni a legjobb pillanatban, egy hathetes nyeretlenségi szériát zárt le a ZTE FC labdarúgó csapata a mezőkövesdi 2-1-es sikerével. A győzelem most úgy kellett az egerszegi focistáknak, mint egy falat kenyér, hiszen a sikerrel távolodni tudtak a kieső helyezésektől. Ez a "meccs", vagyis a kiesés elkerüléséért zajló harc még nincs lejátszva, de most nem is téma.

Nem, hiszen a szombati győztes találkozó után a ZTE FC minden tagja már a szerdai Magyar Kupa-döntőre koncentrál. Nagy lehetőség előtt áll a csapat és a klub is, hiszen kupadöntőt vívni rangot jelent. 2010. májusában egy alkalommal már eljutott eddig a ZTE FC is, akkor a DVSC jobbnak bizonyult (3-2), most az NB II-es Budafok az ellenfél, amit ugyanolyan komolyan vesznek a kék-fehérek, mintha élvonalbeli együttes várna rájuk.

A Mezőkövesd elleni rendkívül fontos meccs egyfajta próba is lehetett a csapat számára, hogy miként birkózik meg a téttel. Edzőt váltott a klub a múlt hét elején, nyerni kellett, hogy kissé nyugodtabb legyen a készülődés. Így tervezte ezt a pár napot Boér Gábor is?

– Ha a pontokat nézzük, akkor igen, ez volt a terv, illetve az volt, hogy mindenképpen pontosan térjünk haza Mezőkövesdről és lehetőleg hárommal – válaszolta a felvetésre a ZTE FC szakvezetője. – A játékosok forgatása is sikernek bizonyult, hiszen három nagyon fontos mérkőzést játszunk egy hét leforgása alatt. Mindenkinek a topon kell lennie ezeken. Az elképzelés az volt, hogy csereként lépjenek pályára a kreatívabb játékosok, de persze a tervben az nem szerepelt, hogy hátrányba is kerüljünk az első félidőben. A hangulat egy ilyen helyzetben érthető, hogy feszült, de mindig kell egy egészséges feszültség a futballba. A csapat jól reagált erre és összességében az edzőváltásra is.

A hangulat mindenképpen bizakodó. Már csak amiatt is, hiszen ez mindenki számára nagy lehetőség a kupagyőzelem. Trófea, amit nem szerezhet mindenki.

– Szombaton a lefújás után fejben már mindenki áthangolódott a kupadöntőre – folytatta evvel Boér Gábor is. – A Budafok csapatából igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni és ezeket az információkat átadni a játékosoknak. Nyilvánvalóan nekem van egy kis előnyöm, hiszen két szezonnal ezelőtt irányítottam a csapatukat, és sok olyan játékos van most is a Budafok keretében, akivel együtt dolgoztam. A szerdai viszont új helyzet lesz. Nálunk több olyan futballista van a keretben, aki átélhetett már hasonlót, például hogy nagyon sok néző lesz a stadionban. Kálnoki-Kis Dávid és Szendrei Norbert előző csapataikkal nyertek már kupát és voltak döntősök. Mindeközben abszolút tiszteljük az ellenfelet. A kupasiker lehetőségénél azt hiszem, nem kell nagyobb motiváció senki számára, ami igaz a Budafokra is. Egy ilyen mérkőzés nem az edzőkről szól, nekünk az a legfontosabb feladatunk, hogy a lehető legtöbb információval lássuk el a játékosokat az ellenféllel kapcsolatban. Teljes kerettel készülünk, és ez az a mérkőzés, amin mindenki szeretne kezdőként ott lenni a pályán. Viszont azt is elmondtam a játékosoknak, hogy ugyan csak tizenegy játékos futhat ki a pályára, de csak egy csapat lehet sikeres. És mi azok akarunk lenni.

A ZTE FC együttese kedden este már a kupadöntő helyszínén, a Puskás Arénában gyakorol. A stadionhoz közeli szállodában pihen a csapat, amely szerda délelőtt még egy átmozgató edzést tart, majd készül az esti nagy meccsre!