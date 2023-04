A versenyt Zrinszki Tünde, Ancsin László, a Magyar Birkózók Szövetségének főtitkára és Horváth Zoltán, Tófej község polgármestere nyitotta meg. A hazai viadal pedig talán nem is lehetett volna zalai szempontból sikeresebb, mint amilyen végül lett. A Diák II. korosztályban két súlycsoport bajnoki címét is itthon tudták tartani, hiszen a tófeji Káli Szandra a 62 kg-ban, a zalaegerszegi Varga Borka pedig a 35 kg-ban érdemelte ki a magyar bajnoki aranyérmet. Birkózásban az utolsó éves versenyzők egy korosztállyal feljebb is elindultak. Azaz a Diák I. korosztályban Varga Borka ezüstérmet, Káli Szandra pedig egy 4. helyezést is szerzett.

A tófeji birkózó lányok tavalyi teljesítménye alapján számítani lehetett a jó szereplésre, így a tíz tófeji induló hét érmet és egy versenyző pontszerző helyezést szerzett. Kiemelkedett Sali Petra és Mihalicz Médea teljesítménye, ők két korcsoportban is dobogóra állhattak.

A zalai lányok eredményei.

Diák II. korcsoport (2012-13 születésűek). 29 kg: 2. Sali Petra (Tófej). 32 kg: 3. Mihalicz Médea (Tófej). 35 kg: 1. Varga Borka (ZBSE). 38 kg: 5. Tóth Regina (Tófej). 42 kg: 3. Batta Jázmin (Tófej). 58 kg: 3. Somogyi Virginia (Tófej). 62 kg: 1. Káli Szandra (Tófej).

Diák I. korosztály (2010-11. születésűek). 29 kg: 3. Sali Petra (Tófej). 32 kg: 3. Mihalicz Médea (Tófej). 35 kg: 2. Varga Borka (ZBSE). 58 kg: 3. Hegedűs Nagy Eszter (Tófej). 62 kg: 4. Káli Szandra (Tófej). 66 kg: 2. Erdélyi Friderika (Tófej).

A versenyen részt vett még Bertók Tímea és Vég Vivien, mindketten a tófeji csapatból, nagyot küzdöttek, de ezúttal nem értek el pontszerző helyezést.

Ezek a sikerek azt is eredményezték, hogy a csapatbajnoki pontok összesítése után a Tófeji Kerámia SE Diák I-es korosztályban csapatban második, míg Diák II-es korosztályban csapatban bajnoki címet szerzett. A ZBSE versenyzőjét Gerencsér Zoltán és Berzicza Ferenc edzők, a tófejieket Szanati József testnevelő-edző készítette fel.