Fehér Ferenc, a tájfutók vezetője lapunknak a 14 órás kezdés előtt elmondta, közel három évtizede kínálnak izgalmakban is bővelkedő húsvéti kikapcsolódást, 10 éve pedig a hagyományőrző néprajzi környezetben kapott helyet a tájfutást modellező versengés, melynek során a falumúzeum és a szomszédos olajipari múzeum területén térkép segítségével kellett megkeresni a negyvennél több pecsételő pontot 60 perc alatt. Közben a szemfüles gyerekek összeszedhették azt a majdnem ezer csokitojást, amelyek a támogató cégeknek köszönhetően fűben, fa odvában, a tájházak ablakában, a pajtában várták a szerencséseket. Ahogy az előző években is, a pecsételési papírt sikeresen kitöltők között idén is számos ajándékot sorsoltak ki. A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is közel 700 látogató vett részt a játékban. Sokan ekkor kapnak kedvet a tájfutáshoz, tette hozzá Fehér Ferenc a tájékoztatóhoz.