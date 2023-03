A legutóbbi két találkozóját elvesztette az ZTE FC NB I-es csapata és 3 pontra került a veszélyes zónától. Valóban nagyon sok a hiányzó Ricardo Moniz keretében, így elsősorban arról kérdeztük Dragóner Attilát, mikorra várható, hogy visszatérjenek a most hiányzók. Mondjuk, nem éppen ideális most a kék-fehérek számára, hogy vasárnap, a címvédő Ferencváros érkezik Egerszegre.

- Nem fogunk panaszáradatot nyitni az elmúlt két találkozó kapcsán, de a tények azok tények - kezdte evvel Dragóner Attila. - Sok a sérültünk és betegséghullám is alaposan megtizedelte együttesünket. Próbálunk pozitívak maradni ebben a helyzetben. Érthető talán, hogy nem szívesen beszélünk ezekről, hiszen ezek nem jó hírek. Próbálunk továbbra is keményen dolgozni, hogy kijöjjünk ebből a helyzetből.

-Értjük, hogy nem jó hírek ezek, de például mi történt Bojan Sankovic-csal, aki kirobbanthatatlan volt a csapatból, de legutóbb már ő is hiányzott.

- Bojannak deréksérülése van, de megpróbáljuk a válogatott szünetben megoldani úgy a rehabilitációját, hogy visszatérhessen az együttesbe. Ő a pályán és azon kívül is nagy harcos, reméljük, ez is segíti majd a felépülését. Ugyanezt mondhatom el Bedi Bencéről, akinek a térdével vannak gondok, de talán az említett szünet után már ő is vezetőedzőnk rendelkezésére áll. A legtöbben viszont betegek, s volt olyan időszak ebben a két hétben, hogy mindössze tíz-tizenkét játékos tudott csak edzeni, de nem akartunk akkor sem panaszkodni. A vasárnapi, FTC elleni találkozó után két hét szünet következik, azt követően jön a bajnokság döntő szakasza, és arra akarunk felkészülni. Játszunk egy edzőmeccset is Budaörsön a szerb bajnokság harmadik helyezettjével, a Bácska Topolyájával.

-Ricardo Moniz a legutóbbi vereség után azt nyilatkozta, hogy nem szeretnének a kiesés réméről beszélni és a játékosok is hasonló véleményen voltak. Ön is így van ezzel?

-A bajnokság első harmadában szereztünk tizenöt pontot, a másodikban pedig tizenkettőt. Volt több meccsünk, amikor pontot érdemeltünk volna, illetve győzelmet. Pozitívan állunk a dolgokhoz, a cél az, hogy túl legyünk a nehézségeken. A bajnokság döntő szakasza jön a szünet után és akkor is ezt mondanám, ha a jelenleginél előrébb lennénk és több pontunk volna. A hét végi meccsen nagyon sok lesz a hiányzónk, hiszen hárman ráadásul sárga lapok miatt maradnak ki, de az FTC ellen megpróbáljuk azt a futballunkat mutatni, amivel pontot szerezhetünk.