A 2021 nyarán elhunyt fiatal andráshidai labdarúgó emlékére családja alapítványt hozott létre, s várják az újabb pályázókat, de a pályázaton túl örök és mindig aktuális tanulság: a sportorvosi vizsgálatokra történő figyelemfelhívás fontossága.

Az a 2021. júniusi nyári nap emléke mérhetetlenül fájdalmas máig, elsősorban Hegedüs Viktor Marcell családjának, de mindazoknak, akik ismerték és szerették az életvidám és minden tekintetben tehetséges 18 esztendős fiatalt. A zalaegerszegi Zrínyi-gimnáziumban tanuló fiatalember a jó jegyek mellett a sportban is tehetséges volt és sokoldalú. A nagy szerelem, a futball mellett a sakkban is eredményeket ért el, a néptáncot is szerette, testvére, Olivér a ZTE FC profi szerződéssel rendelkező játékosa volt. Azon a nyári napon Hegedüs Viktor Marcell, a Tarr Andráshida SC NB III.-as csapatával kezdte meg a nyári felkészülést, de a tréningen rosszul lett, életét a defibrillátor használata, társai lélekjelenléte és a mentők erőfeszítése sem tudta megmenteni.

A fiatal labdarúgó halálát - mint később kiderült - egy születési szívrendellenesség okozta, amelyről korábban sem ő, sem családja nem tudott. Alapítványt hoztak létre, a Hegedüs Viktor Marcell Alapítványt, elsősorban Viktor emlékét megőrizni, de ezen túlmenően egyfajta figyelemfelhívásnak is tekintik a sportorvosi ellenőrzések és vizsgálatok minél alaposabbá tételére. Az alapítvány első alkalommal 2022-ben hirdetett pályázatot és 2023-ban is ezt teszi zalaegerszegi székhelyű oktatási intézményekben tanulók számára.

Az alapítvány minden évben egy sokoldalú, tehetséges fiatalt szeretne anyagilag támogatni, pályázat útján. Hegedüs Viktor Marcellhez hasonló, sokoldalúan tehetséges fiatalokat keresnek, akik méltóak a díj elnyerésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 15. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elérhető a https://www.hvma.hu/palyazat címen. A pályázat nyertese oklevelet, üvegplakettet és egyszeri, vissza nem térítendő 200 000 Ft-os díjat kap. A díjat az Andráshida SC sportpályáján az alapítvány képviseletében Hegedüs Olivér alapító adja át június 21-én.

Tavaly, első alkalommal egy kerekesszékes vívó, Pongrácz Zoé nyerte el a pályázatot, aki akkor elmondta, a vívófelszerelése bővítésére használja majd az összeget.

Az alapítvány elnökét, Toplak Tímeát kerestük meg, aki elmondta, hogy a kuratórium választja majd ki a győztest. Szeretnék, ha minél szélesebb körbe jutna el a pályázati lehetőség, hogy ők is segíteni tudjanak.

- Az alapítvány elsődleges célja természetesen Viktor emlékének a megőrzése, és az, ha már őt nem tudja segíteni a családja céljai megvalósulásában, akkor más, hasonlóan tehetséges fiatalokat ehhez erejéhez mérten hozzásegítsen - mondta el lapunknak a kuratórium elnöke. - Kevésbé megfogható cél ráirányítani a figyelmet a sportorvosi vizsgálatok fontosságára. Nyilván, mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy megreformálni tudjuk, de a sportoló gyerekek szüleinek figyelmét igenis fel tudjuk hívni, hogy érdemes körültekintőnek lenni. A szív MRI itt helyben is elérhető, és egy ilyen vizsgálat megelőzheti a hasonló tragédiákat.

Toplak Tímea azt is elmondta, pozitív volt a fogadtatása kezdeményezésüknek. Megfogalmazása szerint számukra és a család számára is megható volt, hogy az első győztes, Pongrácz Zoé fotókat küldött nekik arról, milyen sportfelszereléseket tudott vásárolni az elnyert összegből.

- Követtük Zoé eredményeit, a szép sikereit, amit nem feltétlenül a mi segítségünkkel ért el, hanem tehetségével, de ha ezekhez mi is egy kicsit hozzájárulhattunk, annak nagyon örülünk - tette még hozzá a kuratórium elnöke.