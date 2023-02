Az NB I A-csoport 20. fordulójában a kék-fehérek a sereghajtó Nyíregyházát fogadják szombaton 18 órától a Zalakerámia Sportcsarnokban.

A Zalakerámia ZTE KK tartja harmadik pozícióját a bajnokságban, ami több, mint biztató a folytatás előtt. Az egerszegiek a két legutóbbi idegenbeli találkozójukat egy kaposvári vereséggel és egy Sopronban aratott győzelemmel zárták. Szombaton olyan ellenfél érkezik, melyet az alapszakasz első körében idegenben 87-74-re vertek, ám azóta változások történtek a nyíregyházi kispadon. A korábbi vezetőedző, Pethő Ákos távozott, helyét Darko Radulovikj vette át, továbbá két légióst is cseréltek: érkezett Rytas Pipiras és Eric Copes. Ettől függetlenül hazai pályán kötelező lenne a győzelem, és erre is készülnek a ZTE KK-nál.

Noha a sereghajtó lesz az ellenfél, Sebastjan Krasovec vezetőedző sem szeretné, hogy csapata, vagy akár a szurkolók lebecsüljék az ellenfelet. Nézzük, mire gondolt a szlovén vezetőedző.

- Fontos mérkőzés lesz a szombati, mint mindegyik az - állapította meg megkeresésünkre Sebastjan Krasovec. - A legfontosabb az lesz, hogy semmiképpen ne becsüljük le az ellenfelet, nehogy előre elkönyvelje bárki is: ez egy sima győzelem lesz. Szombati ellenfelünk ugyan utolsó, de csapatukban a bajnokság legeredményesebb játékosa játszik (Darius Perry - a szerk.) , továbbá jól kombinálják a légiósok és a tehetséges hazai játékosok szerepeltetését meccseiken. A legutóbbi találkozónk óta edzőt váltottak és külföldi játékosokat is cseréltek. Most már sokkal agresszívebben játszanak, sokat variálva a védekezésükön. Nincsenek könnyű meccsek ebben a bajnokságban, ezért azt várom el csapatunktól, hogy százszázalékosan koncentráljunk negyven percen keresztül. Csapatként kell ismét jól teljesítenünk a siker érdekében, hiszen ez a cél. Németh Ákos már rendes edzésmunkát végez, és bízom benne, hogy mindenki készen áll majd a szombati mérkőzésre.

Kicsit előre tekintve, valóban fontos lesz a mostani találkozó is a sorozatban. A Zalakerámia ZTE KK tartja harmadik pozícióját a tabellán, két győzelemmel megelőzve az őt követőkkel (Alba Fehérvár, Kecskemét, Paks) szemben. Az újabb fordulóban olyan összecsapásokat is rendeznek, melyek után - és persze zalai siker esetén - tovább erősítheti helyzetét a legjobb négy között a ZTE KK. Leginkább a Paks-Szolnok, és a Falco-Kecskemét találkozóra irányulhat a zalaiak figyelme, de persze nem érdemes számolgatni. Szombaton győzni kell, s akkor minden más kedvező eredmény csakis ajándék lehet!