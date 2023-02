Az együttműködés immár 19. éve tart, hiszen a nagy múltú klub azóta szerepel a hazai és a nemzetközi versenyeken Zalaszám-ZAC néven.

A hétfői eseményen Szász András, a Zalaszám Informatikai Kft. ügyvezetője azzal nyitotta a sajtótájékoztatót, hogy korábban rendre édesapja, dr. Szász Péter volt jelen ezeken az örömteli bejelentéseken, most a stafétát ő vette át, de ugyanolyan örömmel érkezett. Mint fogalmazott, a cég új vezetése is a hosszabbítás mellett volt, ami igazából nem is lehetett kérdés.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere úgy fogalmazott: amit a megye gazdasági életében a Zalaszám képvisel, ugyanezt jelenti a sport területén a ZAC; és két ilyen érték találkozása csakis minőséget takarhat, ketten együtt garanciát jelentenek a kiemelkedő teljesítményekre. A városvezető szerint ehhez persze kell az olyan klubvezetés és edzői gárda is, amely a ZAC-nál rendelkezésre áll.

Bella Attila, a Zalaszám-ZAC ügyvezetője azt ecsetelte, hogy a legfiatalabbak a klubnál nyolc csapatban dolgoznak, és mindig ügyelnek arra, hogy a piramis­elv érvényesüljön. Ez alapján építkeznek, de kellenek a példaképek is. Muszil Ágnest említette, aki épp a mostani hétvégén szerzett felnőtt bajnoki bronzérmet a fedett pályás magyar bajnokságon, 800 méteres síkfutásban. Az ügyvezető úgy fogalmazott: igyekeznek meghálálni a Zalaszám bizalmát, s ahogy mondta – némi derültség közepette –, hogy pillanatokon belül végre ismét pont kerülhet a szerződés végére.

Szakály István, a Zalaszám-ZAC elnöke, valamint Szász András a folytatásban kézjegyével is ellátta az újabb, egy évre szóló névhasználói szerződést.

Szakály István ennek kapcsán úgy fogalmazott: noha korábban ügyvezetőként mindvégig részt vett az előkészítésben, ám a tizenkilenc esztendő alatt most először láthatta el elnökként kézjegyével a szerződést. Mindezt nagy örömmel tette, majd arról is szólt, hogy hamarosan a ZAC közgyűlését is megtartják, melyen új elnökséget választanak. Előre jelezte: 75 évesen illik egy sportvezetőnek visszavonulnia, és – mint mondta – Zalaegerszeg első olimpikonját, Kozáry Ágnest fogja majd javasolni elnöknek. Ő lesz az utód, amennyiben a közgyűlés megválasztja a korábbi válogatott sprintert.