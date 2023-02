Csütörtök este, épp a Puskás–Újpest záró nyolcaddöntő után került sor a Magyar Kupa következő körének sorsolására. A két csapat pedig igencsak megvárakoztatta az érintetteket, mert a rendes játékidő és a hosszabbítás 120 perce alatt nem született gól, s végül büntetők döntöttek a felcsútiak javára. A találkozót követő sorsoláson pedig kiderült, hogy a ZTE FC a Mezőkövesd együttesével csap össze a továbbjutásért február 28-án, 20 órakor. A két csapat egy hete Zalaegerszegen találkozott utoljára, akkor 0-0-s döntetlen született a bajnoki találkozón.

Vasárnap viszont még egészen biztosan nem a kupameccs áll a kék-fehérek fókuszában, hiszen fontos bajnoki következik. A két csapat eddigi NB I-es múltja érdekes képet mutat. Összesen 10 alkalommal találkozott egymással az élvonalban a ZTE FC és a Puskás FC, és az örökmérleg eddig a zalaiak szempontjából kedvezőbb négy sikerrel, három döntetlennel, valamint a Puskás FC három győzelemével. Még érdekesebb a kép, ha csak a felcsúti találkozókat vesszük, ugyanis a Pancho Arénában rendezett négy mérkőzésen a ZTE FC még nem szenvedett vereséget. Háromszor tudott nyerni az egerszegi együttes, egy alkalommal pedig döntetlennel zártak a felek. Az ősszel a ZTE Arénában rendezett egymás elleni találkozót a Puskás FC nyerte meg 2-1-re.

A vasárnapi találkozó előtt előbb azt kérdeztük Ricardo Moniztól, a ZTE FC vezetőedzőjétől, miként értékeli a kupasorsolást.

- A legjobb nyolc között nincs könnyű mérkőzés, csak erős csapatok jutottak be a negyeddöntőbe. Minden találkozó egy döntővel ér fel. Hosszú út vár ránk, azonban jól ismerjük a Mezőkövesdet, és a továbbjutás a célunk a kupában - mondta el erről a szakvezető.

Ami pedig a vasárnapi találkozót illeti: fontos meccs jön, de mi az, amit szeretnének megvalósítani és mi vezethet eredményre a Puskás otthonában? Megkérdeztük azt is: esetleg számíthat már Bedire és Kálnoki-Kisre?

- A felcsúti együttes jó filozófiával, jó struktúrával rendelkező klub, és minden posztra van két-három hasonló képességű játékosuk. A legutóbbi Puskás elleni mérkőzésen közel álltunk a sikerhez, de az első félidőben több nagy lehetőséget is elhibáztunk, így megfordították a mérkőzést. Ahogy mi, úgy a Puskás Akadémia is támadóan lép fel a mérkőzéseken, ezért sok lehetőségre számítok. A hétközi kupamérkőzések miatt az aktuális fizikális állapot is fontos tényező lehet vasárnap. Kálnoki-Kis Dávid sérülése rendbe jött, Bedi Bence visszatérésére azonban még várni kell - tájékoztatott bennünket Ricardo Moniz.