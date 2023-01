A budapesti eseménynek volt zalai vonatkozása is, hiszen a díjátadó gálára meghívást kapott Nagy Barbara, a zalaegerszegi MegismerTEQ Zalai Teqball Sportegyesület versenyzője is. Nagy Barbara tavaly az Országos Teqball Bajnokság női egyéni számában ért el harmadik helyezést, és most vehette át az ezért járó elismerést.