Sorozatban negyedik mérkőzésüket nyerték meg az egerszegiek múlt szombaton, a Körmend elleni örökrangadón, nem vitás tehát, hogy Sebastjan Krasovec együttese jó formában van. A csapat bizonyította, hogy számolni kell vele a bajnokságban, ám a kék-fehéreknél semmit sem szeretnének elkiabálni.

Csak a következő feladatra koncentrálnak, vagyis most az Alba Fehérvár elleni találkozóra. A két csapat az alapszakasz első körében Egerszegen jó meccset vívott, ami szoros végjáték után 76-70-es fehérvári sikerrel zárult. Matthias Zollner csapata azóta is jól teljesít a bajnokságban. A magyar válogatott mag (Vojvoda Dávid, Somogyi Ádám, Pongó Marcell) mellett a Quenton De Cosey, Isaiah Philmore, Quin­cy Jones légiós hármas adja az alapot, kiegészülve a korábbi egerszegi csapatkapitány, Szabó Zsolt rutinjával és persze a feltörekvő fiatalokkal, Takács Milánnal és Martinnal. Utóbbi tavaly kölcsönben a ZTE-ben is szerepelt.

A zalaiak heti felkészülése nem volt zavartalan – árulta el Sebastjan Krasovec vezetőedző. Voltak vírusos megbetegedések, de aggodalomra nincs ok, a szakvezető hozzátette: a meccs idejére mindenki készen áll majd.

– Minden győzelem hasznos egy csapatnak, így nekünk is jól jött a Körmend elleni siker – nyilatkozta a vezetőedző. – Jó a hangulat az edzéseken, mindenki teszi a dolgát. Az Alba Fehérvár nagyon jó együttes, erős magyar maggal rendelkezik, és a fiatalszabálynak megfelelő, jól teljesítő fiatal kosarasokkal, no meg minőségi légiósokkal. Remekül összerakott csapat. Nagyon fizikális és kemény mérkőzésre számítok. A fehérváriak 40 percen át igyekeznek a határon kosarazni, ezért fontos lesz, hogy ne hibázzunk, illetve elkerüljük a könnyen kapott kosarakat. Véleményem szerint a mérkőzés kulcsa a kontrollált támadójáték, valamint a védekezésre való összpontosítás lesz. Ha csapatként játszunk és egymást segítve tesszük ezt, akkor lesz esélyünk borítani a papírformát.

Az Oroszlány elleni hazai találkozón bokasérülést szenvedett Németh Ákos továbbra sem áll rendelkezésre.