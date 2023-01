A nyáron alaposan átszervezték a női kosárlabdázóknál a második vonal küzdelmeit. Három csoportot alakítottak ki (nem erősorrend alapján), és a kilenc-, illetve tízcsapatos csoportokból az alapszakasz végén az első két-két helyezett kerül a bajnoki címért zajló rájátszásba. A többiek számára március közepén véget ér a szezon. Hogy a ZTE NKK hova kerül, azt a következő kilenc bajnoki dönti el, ám Czukor Bencét előbb arról kérdeztük: mennyire elégedett a helyezéssel, amit a bajnokság félidejénél elfoglalnak.

– Összességében reális az ötödik helyezés, de nem mondom, hogy ne állhatnánk egy kicsivel előrébb – vélekedett. – A Sopront és a Fehérvárt is legyőztük idegenben, ez volt az extrább teljesítmény részünkről, de akadt egy-két olyan találkozónk is, amit hozhattunk volna. Például a Törekvés elleni meccs, bár hozzá kell tennem, hogy a fővárosi együttes a csoport meglepetéscsapata. A keret összetételét nézve ott vagyunk, ahol lennünk kell, bár ha meglenne az említett két győzelem, éppenséggel a második helyen állnánk. A Csata DSE kimagaslik a mezőnyből, egészen más kalibert képvisel, korosztályos válogatottakkal és a felnőtt csapatban is játszó kosarasokkal.

S, ha már Czukor Bence a második helyezést megemlítette: rákérdeztünk, mekkora esélyt lát, hogy csapata ott legyen a második, rájátszást jelentő pozícióban az alapszakasz végén.

– Az esély megvan, ugyanis van még kilenc mérkőzésünk, és ezeken mindent megpróbálunk, hogy kihozzuk magunkból a maximumot – válaszolta a fiatal szakvezető. – Nem elvárás ez, de tartjuk magunkat, és az eddigiek során sikerült megvalósítanunk, amit elterveztünk. Két éve dolgozunk együtt, így az alapokhoz már nem kell visszanyúlnunk. Viszont sok fiatal játékosunk van, akik párhuzamosan a korosztályos bajnokságokban játszanak, s mindössze öten vannak a keretben, akiket ez nem érint. A kettős terhelést a következőkben is megpróbáljuk jól menedzselni. Ha elkerülnek bennünket a sérülések és tovább fejlődünk, meglehet az esély még a második helyezésre. Azt gondolom, jól reagál a csapat a munkára, ráadásul a Hepp Kupában is eljutottunk a negyeddöntőig, ami például tavaly nem sikerült. Január 11-én a PEAC II. csapatával játszunk, és a győztes bejut a négyes döntőbe. Most, ezekben a napokban elsődlegesen erre készülünk a január közepi bajnoki folytatás előtt. A két ünnep között már dolgoztunk, és mindent el szeretnénk követni, hogy ott legyünk a februári Hepp Kupa-döntőben.

A fiatal játékosok apropóján kíváncsiak voltunk: vajon akadt-e az edző számára esetleg meglepetés-ember, aki a vártnál nagyobbat lépett előre.

– Mindenki fejlődött – mondta Czukor Bence. – A nyáron öt meghatározó tudású játékosunk távozott, és olyanok léptek a helyükre, akik korábban a háttérben voltak. Itt említhetném Ács Alexandrát, aki valóban nagyobb lépett előre, vagy Kovács Georginát, aki hozta a tőle várhatót, Horváth Fruzsina pedig pontokban segített sokat a csapaton. Ám még egyszer mondom, minden fiatalunk fejlődik, ami örömteli és szeretném ezt a folyamatot a továbbiakban is fenntartani.