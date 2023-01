1992 áprilisában a megszűnő Z. Dózsa – több más sportággal együtt – „szélnek eresztett” szakosztálya között a tájfutók is ott voltak, akik akkor nem sokat tétlenkedtek, és önállósodva, bátran belevágtak egy új egyesület létrehozásába. A Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club (ZTC) azóta eltelt 30 éve bizonyítja, hogy akkor jó döntést hoztak, hiszen egy új korszak kezdődött el a sportág zalai történetében.

Mint elhangzott az ünnepségen is, a 2022-es sűrű versenyszezon nem tette lehetővé, hogy az egyesület év közben ünnepeljen, ezért a holtszezonban, a két ünnep között találkoztak azok, akik a klubban sportoltak, versenyeztek. A jubileumi rendezvényen Zalaegerszeg városát dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző képviselte, a meghívott vendégek közt pedig ott volt Kovács Balázs, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnöke, valamint Miháczi Zoltán, a szövetség alelnöke. A névadó szponzor, a TRIÓ Egerszeg Kft. vezetői, Simon Zoltán és Simon Péter is jelen voltak, ahogy Schneider János, a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója is.

Valamennyi vendég jól ismeri az egyesület tevékenységét, hiszen folyamatosan kapcsolatban vannak a klub vezetőivel, sportolóival, számos eseményen együtt szervezték, népszerűsítették a tájékozódási futás sportágat, vagy valamilyen módon támogatták az egyesület tevékenységét, sportolóit. A ZTC igyekezett meghívni mindenkit, aki az elmúlt harminc esztendőben aktív szerepet vállalt a klub életében. Az alapító tagok közül együtt ünnepelt Horváth Zoltán, Vajda László, Sárecz Lajos, Sárecz Éva, Pajor István és Fehér Ferenc. Az elmúlt 30 évben az egyesület tevékenységében aktívan részt vevők vagy eredményességben kimagaslóan teljesítők közül – köztük a sokszoros bajnok Novai Éva – is sokan jelen voltak, úgy, mint a közelmúlt és a mai utánpótlás legjobbjai is.

A harmincéves évfordulóra megjelent könyv borítója

A rendezvényt az egyesület tiszteletbeli elnöke, Vajda László nyitotta meg, amit dr. Kovács Gábor köszöntése követett. Az egyesület elmúlt harminc évét méltató szavai után egy Balaicz Zoltán polgármester aláírásával ellátott emléklapot adott át Fehér Ferencnek, az egyesület elnökének. A főjegyzőt követően Kovács Balázs gratulált az egyesület elmúlt három évtizedes tevékenységéhez, kiemelve, hogy a sportág minden területén magas színvonalon teljesítenek a ZTC sportolói, vezetői.

Fehér Ferenc elnök mutatta be az egyesület harminc esztendejét a kezdetektől a napjainkig. A fényképekkel illusztrált beszámolóban számok, adatok, események sokasága szerepelt. A legjobbak mellett a kiemelkedő eredmények, az egyesület három utánpótláscsoportjának – nagykanizsai, pécsi és zalaegerszegi – fejlődése, szervezett eseményei kerültek bemutatásra. A statisztika nemcsak kiemelkedő teljesítményeket, hanem számos, élménnyel teli hazai és külföldi versenyt, edzőtábort, utazást felvillantott.

A kerek évfordulóra egy könyv is megjelent. A Fehér Ferenc által szerkesztett kiadvány felöleli az elmúlt 30 év történéseit, számokkal mutatja be a klub teljesítményét, eredményeit és képekkel eleveníti fel a számtalan élményt, melyet az egyesület 341 igazolt sportolója megélt. S hogy mi áll a kiadvány megszerkesztésének hátterében? Ezt Fehér Ferenctől kérdeztük.

– Minden eddigi versenyévünket szerettem volna bemutatni, továbbá a megszerzett érmeket és az általunk rendezett nem is kevés versenyt felidézni – válaszolta a ZTC elnöke. – A könyv utolsó harmada pedig azoké, akik nálunk sportoltak, illetve ma is tagjaink. Itt ugyanis a klubtagok írásai találhatók meg, akik azt írják le, miért szerettek bele ebbe a sportágba, mit adott nekik és mit jelent számukra. Egyfajta motivációs fejezet ez a mostani és a leendő tagjaink számára, hiszen azok gondolatai vannak megidézve, akik a tájfutás részesei – mondta Fehér Ferenc.

Ehhez alighanem a junior világbajnoki ezüstérmes Sárecz Lajos vagy a ZTC színeiben öt felnőtt vb-n is indult Novai Éva kellően hiteles sportoló is.