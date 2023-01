ZTE FC-Hartberg 2-1 (1-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett.

ZTE FC: Demjén (Gyurján) – Huszti, Mocsi, Csóka, Bedi – Szendrei, Németh E., Tajti (Sankovic), Gergényi – Németh D., Szalai. A 60. perctől: Gyurján (Németh E.) – Lesjak, Safranov, Kovács B., Májer – Krívotsuk, Sankovic (Boros) – Klausz, Meshack, Manzinga (Papp Cs.) – Ikoba (Gergely B.).

Gólszerzők: Szendrei, Boros, ill. Kriwak.

A keddi ellenféllel a nyári felkészülés során is megmérkőzött Ricardo Moniz együttese, akkor Hartbergben a ZTE FC 2-1-re nyert. Az osztrák csapat a 12 csapatos élvonalban jelenleg sereghajtó, de hasonló a helyzet szomszédunknál is: rendkívül szoros a mezőny, ám az is igaz, hogy a Hartberg eddig megszerzett 11 pontja sem valami sok... Kedden szeles, esős idő fogadta a két együttest a ZTE Aréna mögötti edzőpályán, s miután az egerszegi klub úgy döntött, hogy zárt kapus lesz ez a mérkőzés, nézők sem lehettek a pálya körül. A két csapat abban egyezett meg, hogy 4x30 perces mérkőzést vív egymással, így egerszegi oldalról is gyakorlatilag mindenki szóhoz jutott a találkozón.

Az első harminc perc után aztán elállt az eső, csak a szél maradt. Ekkor már 1-0-ra vezetett a ZTE FC, hiszen Szendrei egy szép akció végén fejelt a kapuba az első „negyed” közepén. Közben azért volt Demjénnek is egy nagy védése, ami pedig nem hiányzott, hogy nem sokkal később Tajtit kellett gyakorlatilag lesegíteni a pályáról. Az egerszegi középpályás bokája egy rossz mozdulat következtében aláfordult, nem tudta folytatni a játékot. Jobban futballozott a ZTE FC, s miután a viharos szél megmaradt - viszont a nap legalább kikandikált a felhők közül - , azért sokszor a szél is "besegített" egy-egy rossz átadásba.

A mérkőzés második felére egy, mondjuk így, második garnitúra futott ki a pályára, de az azért érződött, hogy a ZTE FC a jobb csapat, bár az időközben beállt Gyurján kapusnak kétszer is nagyot kellett védenie. Helyzetei tehát voltak az osztrákoknak, sőt hazai oldalon Németh Ervin is beállt a kapuba. Hogy ő se maradjon munka nélkül, neki is akadt egy szép védése, a mérkőzés vége felé pedig megszületett az osztrákok szépítő találata.

Az egerszegieknél egyedül Kálnoki-Kis nem lépett pályára, de a lelátón ült, és a pénteki, Gyirmót elleni újabb felkészülési mérkőzésen talán már ő is pályára léphet.