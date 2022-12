Minderről Szalár Róbert, a Zala Megyei Lovas Szövetség elnöke, a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület versenyzője tájékoztatta lapunkat. Elmondta: a 2023-as megyei bajnoki sorozat májusban startol, s szeptemberben ér véget. Az első versenynek egy viszonylag új helyszín, Petrikeresztúr ad helyet, a közép-zalai település május 20-án várja a sportág kedvelőit, majd június 11-én Zalabaksán folytatódik a megyei bajnokság. Augusztusban két verseny is lesz, 12-én Zalalövőn, a szintén néhány éve átadott felsősötétmajori pályán, míg 26-án Magyarszerdahelyen. Az ötödik helyszín Egervár, ott szeptember 9-én rendeznek fogathajtó versenyt.

Szalár Róbert azt is hozzátette, mindez egyelőre még csak tervezet, a megyei versenynaptár továbbra is nyitott, azaz további egyesületek vagy települések jelentkezését várják. Az elnök röviden értékelte a 2022-es esztendőt is, mint mondotta, átlagos évet hagynak maguk mögött. Zalában továbbra is a fogathajtás tekinthető a legnépszerűbb lovassportnak, mellette a díjlovaglásnak van nagyobb szerepe még. Idén újdonságként gyermekek számára ügyességi versenyt is rendeztek Egervárott, ezt az ágat a jövőben tovább szeretnék erősíteni.