U 18, főtábla, A-csoport,10. forduló:

Zalakerámia ZTE KK – Atomerőmű SE Paks 91-95 (24-19, 26-27, 22-28, 19-21)

Zalaegerszeg, Ostoros Károly Csarnok.

Zalakerámia ZTE KK: Tóth B. 15, Takács 29/12, Novák-Téglás 14/6, Böcskei 2, Szalay 22/3. Csere: Mike, Tóth M., Horváth B. 5/3, Garai 4. Vezetőedző: Bödör Ferenc.

Bödör Ferenc értékelése: - A továbbiak szempontjából is fontos találkozó volt a mai, ezért egy kicsit fájó a vereség. Szoros mérkőzés volt, bizonyos szegmensekben jól is teljesítettünk, de vannak korlátaink. Voltak szituációk, amikben hibáztunk, ezeken mindenképpen még dolgozni kell. Egyénileg is kellett volna még egy kicsi plusz, igaz, nem sok, de ez miatt is el lehet veszíteni egy ilyen mérkőzést. Kicsit lyukasak vagyunk szerkezetben, amit csak végig megfelelő koncentrációval tudjuk ellensúlyozni. Ennek ellenére gratulálok a csapatnak, mert végig nyílt volt a játék és volt esélyünk is a győzelemre.

U 16, főtábla A-csoport, 11.forduló:

Zalakerámia ZTE KK „A” – Szegedi TE-Szedeák „A” 81-49 (21-3, 12-23, 20-5, 28-18)

Zalaegerszeg Ostoros Károly Csarnok,

Zalakerámia ZTE KK „A”: Ruzsics 17, Tóth Á. 5, Jordán 17/3, Gérczei 26/18, Molnár. Csere: Nagy Z., Röszler 3, Szalai K. 4, Tóth L., Aranyosi 2, Boncz 7. Vezetőedző Németh Csaba.

Németh Csaba értékelése: - Egész héten téma volt a csapaton belül, hogy milyen jelentősége lehet ennek a meccsnek a csoport negyedik helye és a rájátszás legjobb nyolc csapata közé jutás szempontjából, hiszen ellenfelünk csak egy győzelem hátrányban volt tőlünk és a hátralévő sorsolása is jobb, mint a miénk. A játékosok ezért komolyan készültek, aztán az első és a harmadik negyedben talán a szezon eddigi legjobb védekezését mutatták be, ekkor a támadójáték is jól működött. A második negyed viszont talány: hogyan tudtunk ott ennyire visszaesni? A végjátékban aztán már sok cserével, és időnként szép játékkal biztosítottuk be a győzelmet. Mind a kilenc egészséges játékos pályára lépett, és élt a lehetőséggel, így a győzelemmel nagy lépést tettünk a célok irányába. A folytatás január elején, idegenben a Honvéd ellen. Reményeink szerint akkor már legalább három, addigra sérüléséből visszatérő játékosunkkal kiegészülve.