Merthogy a ZTE KK az elmúlt két mérkőzését is az otthonától távol vívta meg. Amikor a Zalakerámia ZTE KK sorozatban ötödik mérkőzését is megnyerte, mindenki tisztában volt vele, hogy olyan sorozat vár rá, amelyben ha csak egy meccset is nyer, az már jó eredménynek számít majd. A Szolnok és a Falco KC ellen – vagyis a tavalyi két döntős és a pillanatnyi első két helyezett – bravúr kellett volna a győzelemhez.

Az Atomerőmű SE Paks következik most, amely mondjuk nem esélyes a bajnoki címre, de nem is gyenge csapat. Amikor Sebastjan Krasovecet, a ZTE KK vezetőedzőjét megkerestük kérdésünkkel, hogy mennyire érzi nagyobbnak az esélyt a sikerre, mint volt az elmúlt két találkozójukon, a szlovén mester a következőket nyilatkozta:

– A Paks ugyanúgy egy erős együttes, ráadásul ismét idegenben játszunk, ami ebben a bajnokságban mindig kihívás, hiszen nincsenek nagy különbségek a csapatok között. Idegenben játszunk, de ebben a bajnokságban ezek a mérkőzések mindig nagy kihívást jelentenek – mondta Sebastjan Krasovec. – Az a véleményem, hogy szombaton kiegyenlítettebb találkozót vívhatunk, viszont azt is el kell mondani, hogy nagyon jól kell játszanunk, ha nyerni akarunk. Ahogy említettem, a Paks egy erős csapat, tapasztalt játékosokkal, így nem is vitás, hogy most is nagyon nehéz meccsre kell számítanunk. A héten volt pár sérültünk, azonban remélem, hogy szombatra mindenki játékra tud jelentkezni és a csapat rendelkezésére áll.

Ha már a tapasztalatot említette Sebastjan Krasovec, a Paks valóban egy ilyen együttes, élén Csirke Ferenc vezetőedzővel, aki a hazai mezőny magyar edzői közül is az egyik legrutinosabb már. A Paks a közelmúltban légióst cserélt, hiszen távozott tőlük Devon Green, a helyére érkezett De’Monte Buckingham két hete a Falco ellen bemutatkozott, ám a paksiak legutóbbi, Oroszlányban győztes meccsén nem lépett pályára. Mindenesetre nagy fegyvertényt hajtott végre a Paks az oroszlányi sikerrel, melyben a válogatott Eilingsfeld János és Kovács Ákos is főszerepet vállalt. Ők ketten a ZTE KK ellen is kulcsszereplők lehetnek.

Az egerszegi bravúr azért jönne jól a kék-fehéreknek a Gesztenyés úti csarnokban, mert két győzelemmel többjük lenne a tolnaiakénál, paksi siker esetén – értelemszerűen – a Duna-partiak beérnék a for­duló előtt ötödik zalaiakat.