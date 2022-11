- Pécsi születésű gyerekként a foci és az úszás jelentette a fő sporttevékenységet, de szívesen kerékpároztam is - mondta Papp Miklós. - A pécsi Ércbányász úszószakosztályában, a főiskola uszodájában Tóth Lajos és a kanizsai kötődésű Gaál Margó néni kezei alatt bontogattam szárnyaim és jutottam el országos korosztályos versenyekre. A főiskolás időszakban az Universitas PEAC-ban rúgtam a bőrt és kezdtem bele az úszásoktatásba és az edzősködésbe. A bringázás ekkor kimerült a nyári Balatonfenyves-Fonyód távolságban, a mecseki szerpentinek legyőzhetetlennek tűntek az akkori kerékpárokkal. Pályám kezdetét meghatározta egykori úszóedzőm és későbbi edzőpárom, néhai dr. Vlaskovits József Dódi munkássága. Hatalmas gyakorlati tapasztalatot szereztem mellette, amit kiegészített a Testnevelési Főiskola szakedzői szakán megszerzett elméleti tudás.

Hozzátette: a nagykanizsai fedett uszoda átadásának évében, 1988-ban a Pécsi Testnevelési Általános és Sportiskola úszószakosztályától került a Vízmű SE-hez vezetőedzőnek. Szakedzőként az új uszodában elindította az óvodás úszásoktatást, a Bolyai-iskola testnevelőjeként ötletgazdája volt az 1993-ban létrehozott úszóosztályoknak. Büszke arra, hogy a versenysportban, a pécsi időszakot is beleértve, 1984-től több országos bajnoki cím mellett visszavonulásáig minden évben dobogón állhattak tanítványai valamilyen országos versenyen.

- A legemlékezetesebb élmények az Alpok Adria Ifjúsági Játékokon szerzett győzelmek és Franciaországban, a normandiai partraszállás városában Cane-ban a több sportágban megrendezett ISF World Gymnasiadén, a középiskolások világversenyén való részvétel - mesélte. - Utóbbin Viktória leányom (országos ifjúsági bajnok, felnőtt bajnoki bronzérmes, Alpok-Adria-győztes és többszörös felnőtt vidékbajnok) versenyzőként, én pedig mint a Magyar Diáksport Válogatott megbízott csapatvezetője képviseltem hazánkat. A világversenyen francia nyelvtudásomat, valamint a sportmenedzseri végzettségemet is kamatoztathattam. Az úszásban soha nem voltam megalkuvó, csak attól fogadtam el bármilyen véleményt, akitől én is tanácsot kértem volna. Naivan hittem a munkában és az eredményekben, amit felmutattak tanítványaim. A versenysport mellett több száz gyermeket tanítottam óvodásként, bolyais úszóosztályosként, akik később versenyszerűen úsztak, vízilabdáztak, kajakoztak, triatlonoztak és más sportágakban is jeleskedtek.

A 66 éves Papp Miklós mostanában állandóan kerékpározik, a modern biciklik nyergében már nem jelent számára gondot a hegyek "megmászása", pedig a kerekezés tizenhárom évvel ezelőtt gyógyászati céllal indult. Elmondta: a térdében levő porckopás miatt azt tanácsolták neki, hogy ússzon és bringázzon.

- Egy újkori élményem is van - folytatta. - Szerettem volna körbebiciklizni a Balatont, épp tíz éve, augusztus 20-án hajnali 4 órakor elindultam és kínok-keservek közepette 17 óra alatt megtettem a távot. Azóta jelentősen megjavítottam a saját időmet, hiszen teljesítettem már 6,5 óra alatt is. A koronavírus idején új élményekbe is belefogtam: virtuálisan tekertem a 66-os amerikai országút, az Egyesült Államok és a világ egyik leghíresebb országútján és a Kínai nagy falon. Vagyis itthon, például a Kis-Balaton körül megtett távokat egy internetes alkalmazáson keresztül feltöltöttem az adott portálra, ahol egy ellenőrzést követően elfogadták a kilométereket és megkaptam az érte járó díszes érmet.

