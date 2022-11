Északi-csoport

Police-Ola II–Gépalk Salomvár 1–5 (1–2)

Zalaegerszeg. Jv.: Kovács V.

Police-Ola II: Holczmüller (Deák) – Igazi, Palatin (Gaál), Csiszár (Ánik), Erdélyi, Újj (Tuboly), Bognár (Takács), Luter, Kócza (Valkóczi), László, Vizlendvai. Játékos-edző: Csiszár Zsolt.

Salomvár: Kulcsár (Horváth Á.) – Havranek, Molnár T., Fülöp, Mesics, Németh M., Radics, Kiss D., Schut, Kulda, Laskai (Tamás). Edző: Szujker Attila.

Gólszerzők: Csiszár, ill. Schut, Molnár T., Fülöp, Németh M., Radics.

Jók: senki, ill. Molnár T. és az egész csapat.

Zalaszentgyörgy–Tarr Andráshida SC II 2–0 (0–0)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Kovács V.

Zalaszentgyörgy: Szabó D. – Cserkuti, Csonka, Varga R. (Laposa), Farkas B. (Járfás), Sári, Szita, Bakonyi, Laczkó, Sonkoly (Hári), Egyed. Játékos-edző: Kovács Balázs.

Andráshida SC II: Dobos – Geszti (Morth), Németh M., Komáromy Z., Karóczkai, Komáromy Zs., Kámán, Szacskó, Lőrinc (Ocskó), Bordács, Tóth Z. Edző: Tóth László.

Gólszerző: Sonkoly (2).

Jók: Egyed, Laczkó, Sári, Csonka, Szabó D., ill. az egész csapat.

Kemendollár–Bagod-Boldogfa 3–2 (1–0)

Kemendollár. Jv.: Gróf L.

Kemendollár: Horváth L. – Illés Z., Büki T., Taba (Gulyás), Büki P., Illés G., Illés D., Büki B. (Kutasi), Nemes, Nyakas, Mózer (Flibért). Játékos-edző: Gulyás Olivér.

Bagod-Boldogfa: Németh M. – Vörös A., Vörös Á., Tóth P., Horváth L., Gergán (Németh G.), Kondor, Tóth A., Szekér (Nagy J.), Szabó Gy., Bödör. Edző: Devecser István.

Gólszerzők: Nyakas, Nemes, Büki P., ill. Vörös A., Gergán.

Jók: Nyakas, Mózer, Nemes, Büki B. és az egész csapat, ill. mindenki.

Kiállítva: Nyakas (92., Kemendollár).

Alibánfa–Zalaháshágy 4–1 (2–1)

Alibánfa. Jv.: Farsang B.

Alibánfa: Hajzer – Kovács G., Nagy Al., Pámel T., Németh B. (Balázs), Bogdán Gy., Pámel A., Bogdán D., Nagy Ar., Kovács T., Bangó. Edző: Bangó László.

Zalaháshágy: Németh I. – Bősze, Sárosi (Tóth J.), Vaspöri, Kovács Sz. (Kulcsár), Halmosi, Szőke, Kalamár (Laposa), Gál, Málics, Hegedűs P. Edző: Kalamár Krisztián.

Gólszerzők: Pámel T. (2), Bogdán D. (2), ill. Kalamár.

Jók: az egész csapat, ill. Németh I., Hegedűs P.

Kiállítva: Varga Sz. (38., Zalaháshágy).

Nemesapáti–Nagykapornak 2–1 (1–1)

Nemesapáti. Jv.: Tóth J.

Nemesapáti: Offner – Kovács Sz., Huszár, Török, Németh B., Orsós, Séllei (Kovács M.), Richter, Lendvai, Hrotkó (Peresztegi), Zsoldos. Edző: Huszár László.

Nagykapornak: Liska – Sifter Zs., Takács, Farkas F., Tóth K. (Süle), Sifter Z. (Tóth R.), Somogyi Magyar (Nédó), Sali (Srej), Molnár M., Kiss Sz., Németh D. Edző: Erdős János.

Gólszerzők: Németh B., Lendvai, ill. Farkas F.

Jók: az egész csapat, ill. Takács, Farkas F., Kiss Sz.

Pókaszepetk–Vasi-Aszfalt Gép Egervár 1–4 (0–1)

Pókaszepetk. Jv.: Kiss N.

Pókaszepetk: Prádli (Rása) – Kosztyu, Kovács M. (Csécs K.), Farkas Á. (Supák), Farkas T. (Szabó R.), Honfi (Csécs Z.), Gergály (Péter), Pásti, Huszár, Csécs M., Dén. Játékos-edző: Honfi Krisztián.

Egervár: Bóbics – Kondor (Koltai), Horváth Z., Kovács D., Gothárd, Pörösei (Főző), Papp K., Farkas G., Bertók, Sebestyén D. (Bozzai), Sebestyén P. (Gángó). Edző: Pecsics Tibor.

Gólszerzők: Farkas Á., ill. Bertók (2), Horváth Z., Kovács D.

Jók: Honfi, Csécs M., Péter, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Huszár (62., Pókaszepetk).

1. Egervár 11 10 - 1 60 - 16 30 2. Zalaszentgyörgy 11 7 - 4 36 - 31 21 3. Alibánfa 11 6 1 4 44 - 30 19 4. Pókaszepetk 12 6 1 5 37 - 25 19 5. Kemendollár 11 6 1 4 28 - 20 19 6. Zalaháshágy 11 6 1 4 30 - 23 19 7. Salomvár 11 6 1 4 23 - 29 19 8. Police-Ola II 11 5 1 5 29 - 26 16 9. Nemesapáti 10 5 - 5 29 - 24 15 10. Nagykapornak 11 4 1 6 30 - 31 13 11. Bagod 11 4 1 6 18 - 36 13 12. Andráshida SC II 10 2 - 8 18 - 30 6 13. Lakhegy 11 - - 11 10 - 71 0

Déli-csoport

Gelse–Szerdahely FC 2–4 (0–1)

Gelse. Jv.: Varga P.

Gelse: Dömötör – Kolperger, Kun (Burka), Benkő, László (Magyar), Tóth Á., Zöldvári, Bakonyi, Antal (Zsohár), Baj (Horváth T.), Kiss L. (Melke). Edző: Kovács Ádám.

Szerdahely FC: Meggyesi – Somogyi, Völgyi (Tislér), Péter, Matyók Mi., Matyók Ma., Horváth J. (Varga I.), Huller, Kanizsai, Petrics, Mihovics (Gulyás). Játékos-edző: Horváth József.

Gólszerzők: Benkő, Zöldvári, ill. Völgyi, Péter, Matyók Ma., Varga I.

Jók: Dömötör, Kolperger, Burka, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Tislér (92., Szerdahely FC).

Újudvar–Pogányszentpéter 3–3 (1–2)

Újudvar. Jv.: Szebenyi D.

Újudvar: Kiss R. – Török Á., Kisfürjesi, Pintér (Berke), Harangozó, Kempf M., Török P., Horváth Zs., Béres (Kánnár), Budai, Kempf P. Edző: Török Zoltán.

Pogányszentpéter: Lődri – Kovács A., Ferencz Zs., Tombor, Didics A., Didics G. (Szalai), Szabó N., Kovács K., Ferencz B., Ferencz Cs. (Horváth D.), Böröndi.

Gólszerzők: Budai, Harangozó, Kempf M., ill. Ferencz B. (2), Didics A.

Jók: Török Á., Kempf M., ill. az egész csapat.

Belezna–Alu-Csat Bagola 4–7 (2–3)

Belezna. Jv.: Farkas T.

Belezna: Kondricz M. – Kondricz B., Tukszár, Koósz, Hammer, Korosecz, Lakatos, Makár, Kollár, Jakab. Edző: Varga Dávid.

Bagola: Ág – Kalamász Ge. (Dragina), Horváth B. (Pelesz), Pókec (Gáspár), Timár (Gether), Kisharmadás (Kopricsánecz), Rácz (Szabó B.), Kalamász Gá., Gergelics (Nyakas), Kalamász J., Póka. Edző: Kisharmadás Gábor.

Gólszerzők: Hammer (3), Koósz, ill. Rácz (3), Pókec (2), Póka, Kalamász J.

Jók: –, ill. Rácz, Kisharmadás, Pókec.

Zalavár–Miklósfa 5–4 (1–4)

Zalavár. Jv.: Bilicz A.

Zalavár: Völfinger – Király (Horváth Z.), Babati, Baranyai, Kovács F. (Kósa), Horváth I., Horváth R., Neubauer, Horváth T., Németh B., Földesi. Edző: Babati József.

Miklósfa: Cser – Fábián, Varga J., Horváth Zs., Szever, Halajkó, Puskás, Balogh T., Gombos, Daróczi, Csörgei (Szollár B., Baksai). Megbízott edző: Németh István.

Gólszerzők: Földesi (2), Németh B., Neubauer, Babati, ill. Daróczi (3), Puskás.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Cser (39., Miklósfa).

Műszerautomatika FC Napred–Sava(Borsfa) Borsfa 3–3 (3–1)

Tótszentmárton. Jv.: Hegedüs M.

FC Napred: Gyuricz M. – Rodek, Horváth K., Czapári Bá., Mihovics (Somogyi), Varga Z., Takács (Varga R.), Haszon (Czinki), Gyuricz D. (Novák), Vukics D., Czapári Ba. Edző: Mihovics József.

Borsfa: Kasza – Tóth P., Kanizsai, Bethlen, Bocskor, Czigány, Horváth V. (Horváth R.), Farkas M. (Németh G.), Horváth Á. (Kovács B.), Szakony (Kovács V.), Polgári. Edző: Gérnyi István.

Gólszerzők: Mihovics (2), Varga Z., ill. Polgári, Bocskor, Bethlen.

Jók: Mihovics, ill. Tóth P., Horváth R.

Galambok–Sand 5–2 (1–0)

Galambok. Jv.: Cserfő Gy.

Galambok: Kappel – Kovács T., Fülöp (Neubauer), Horváth L. (Seres), Török (Gál), Apáti, Kuti, Varga K. (Farkas N.), Simon, Schmidt (Hörcsöki), Gulyás. Edző: Simon Zoltán.

Sand: György J. – Budai L., Balogh D., Erdős, Majtán, Horváth T., Bajor (György M.), Csetei, Czuppon (Kovács M.), Friskó, Süte (Laczó). Edző: Budai Lajos.

Gólszerzők: Török (2), Gulyás, Neubauer, Horváth L., ill. Majtán (2).

Jók: az egész csapa, ill. senki.

A Molnári–Felsőrajk mérkőzés elmaradt.

1. Szerdahely FC 11 10 - 1 57 - 17 30 2. Gelse 12 8 1 3 42 - 20 25 3. Sand 12 7 1 4 50 - 24 22 4. Molnári 10 7 1 2 36 - 19 22 5. Galambok 12 6 2 4 44 - 33 20 6. Miklósfa 12 6 1 5 40 - 25 19 7. Bagola 12 6 1 5 36 - 29 19 8. Borsfa 12 6 1 5 29 - 28 19 9. Zalavár 12 4 3 5 30 - 39 15 10. FC Napred 11 4 2 5 25 - 29 14 11. Újudvar 11 4 2 5 23 - 30 14 12. Pogányszentpéter 12 2 2 8 22 - 52 8 13. Belezna 11 1 1 9 22 - 56 4 14. Felsőrajk 10 - - 10 6 - 61 0

Nyugati-csoport

Szentgyörgyvölgy–Szilvágy 3–2 (1–1)

Szentgyörgyvölgy. Jv.: Vörös L.

Szentgyörgyvölgy: Pethő – Horváth T. (Hancz), Kocza (Németh I.), Kircsi (Vajmi), Dóra, Kasza, Szép, Bakos Bence, Kovács M. (Gaál), Németh Rómeo, Cseke Lengyel. Edzők: Mátesz Lajos, Szép Zoltán.

Szilvágy: Dóra – Köbli, Salamon, Pásztor, Simon, Németh J., Kóbor, Lelkes, Nérer, Czigány, Véges. Edző: Lelkes Sándor.

Gólszerzők: Horváth T., Cseke Lengyel, Dóra, ill. Véges, Nérer.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Tormafölde–Lovászi Bányász 3–1 (3–0)

Tormafölde. Jv.: Szente R.

Tormafölde: Süle Ba. – Kovács M., Kókai (Fehér D.), Dunai, Pilhoffer, Kondákor Sz., Eger (Boa), Varga D. (Fehér I.), Süle Be., Kondákor B., Polgár (Héder). Edző: Román Péter.

Lovászi: Tóth Cs. – Máté, András B. (Takács), Kreitner (Orsós P.), Orsós A., András Cs. (Lukács), Géczi, Markó, Orsós B., Bogdán, Csesztregi. Edző: Markotán Norbert.

Gólszerzők: Süle Be. (2), Kovács M., ill. Orsós B.

Jók: Süle Be., Süle Ba., Kovács M., Pilhoffer, ill. az egész csapat.