Tatabánya volt a rendezője az idei súlyemelő felnőtt országos bajnokságnak, amelyre a ZTE Súlyemelő Klub színeiben Papp Péter és Varga Csongor kvalifikálta magát. Papp Péter az edző, Varga Martin pedig a tanítvány. Azért kell ezt kihangsúlyozni, mert tavaly mindketten a bajnoki dobogóra állhattak, Papp Péter az immár szenior súlyemelő és az utánpótláskorú Varga Martin a felnőttek bajnokságán.

Nos, az idén Varga Martin a korábbinál két súlycsoporttal feljebb indult, a 89 kg-osok között és a még ifjúsági korú, korábban korosztályos Eb-n is járt ifjú kitett magáért. A 102 kg-os szakítása mellett 135 kg-ot lökött, 237 kg-mal az ötödik helyezettek azonos eredménnyel végül a pontszerző 6. helyen végzett. Papp Péter a 61 kg-ban indult - 83 kg szakítás, 95 kg lökés - és 178 kg-mal bajnoki ezüstérmet szerzett, ami most már a 19. felnőtt érme pályafutása során, közte két magyar bajnoki arannyal is.

- Elégedett vagyok, hogyne, hiszen szakításban és az összetettben is korosztályos szenior magyar csúcsot is emeltem - értékelte önmaga teljesítményét az idén 49 éves Papp Péter. - Öt éve nem emeltem ilyen jól, jövőre az ötven felettiek kategóriájába lépek, s ahogy elnéztem, sokan éppen ötven felett esnek össze... Én nem szeretnék, most egy kicsivel többet tudtam készülni a felnőtt bajnokságra, mint korábban, de meg is lett az eredménye. Jövőre lesz masters Eb és vb is, jó lenne kijutnom rájuk, de majd meglátjuk. Januártól a szakosztály nem kap önkormányzati támogatást, a forrásaink korlátozottak lesznek a felkészülésre.

Tanítványáról, Varga Martinról elmondta, kisebb hercehurca előzte meg az indulását, ugyanis a szabály az: ha nincs meg a nyolc felnőtt nevező, csak akkor indulhat utánpótláskorú emelő a felnőtt ob-n, hiába van jobb egyéni eredménye. Az idén volt nyolc felnőtt nevező, megpróbáltak a 81 kg-ba beférni, végül a 89 kg-osok között indulhatott Varga Martin. Tavaly a 73 kg-osok között lett ezüstérmes, a kettővel magasabb súlycsoport most nagy ugrás volt a számára.

Visszatérve Papp Péterre, azt mondja, nem áll le, van terve még.

- Jövőre megpróbálom a huszadik felnőtt érmemet is megszerezni, az elsőt nagyjából harminc éve szereztem. Nekem a súlyemelés a szenvedélyem, nem az alkohol vagy a cigi... - tette hozzá viccesen, amit persze illik komolyan venni.