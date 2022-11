Egy héttel korábban ugyanitt, vagyis Zalaegerszegen a 20. Alpok Adria Masters Súlyemelő Versenyt rendezték meg nagy sikerrel, és nem kellett sokat várni egy újabb rangos súlyemelő-eseményre. A Kiss Róbert Emlékverseny a ZTE SK és az egerszegi súlyemelősport egykori legendás sportvezetőjének állít emléket, s egy idő óta a Magyar Súlyemelő Szövetség kiemelt versenye is.

Aminek van jelentősége, hiszen például a vasárnapi viadal volt az utolsó olyan esemény, amin még lehetett szintet emelni a november 26-án Tatabányán megrendezendő felnőtt országos bajnokságra. Plusz országos rekordot is csak kiemelt viadalon lehet hitelesíteni: egy ilyen akadt az egerszegi viadalon, ugyanis az oroszlányi Zolnai Lénárd a serdülők 61 kg-os súlycsoportjában lökésben 110 kg-ot ért el, ami magyar csúcs egyben.

A súlyemelőket dr. Muhoray Árpád, az MSSZ Masters Bizottságának elnöke, a ZTE igazolt korelnök masters versenyzője köszöntötte és nyitotta meg az emlékversenyt. A Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban tizenkét egyesület közel negyven sportolója vett részt. Zalai szempontból a legjobb eredményt Varga Martin Csongor, a ZTE Súlyemelő Klub sportolója érte el, aki az ifjúságiak között a 89 kg-os súlycsoportban 242 kg-ot ért el, ami nemcsak a korosztálya, de az egész verseny abszolút legjobb eredménye is a ROBI pontszámítás alapján. Varga Martin Csongor szakításban 105 kg-ot, lökésben pedig 137 kg-ot teljesített, utóbbi egyéni csúcsa is, és meg is nyerte súlycsoportja küzdelmeit. Rácz Gergő a junior 67 kg-os súlycsoportban 170 kg-os összetett eredményével (75, 95) szintén első helyezést ért el.

Papp Péter, a ZTE SK 49 évesen is aktív versenyzője és a klub edzője most leginkább tanítványait készítette fel a viadalra.

- Lehettek volna jobbak is az eredmények, de így sem panaszkodunk - jegyezte meg az újabb viadallal kapcsolatban. - Varga Martin Csongor most a 89 kg-ban indult, nem fogyasztottunk vissza a 81 kilogrammba, s majd meglátjuk, hogy a felnőtt bajnokságra, melyen szintén indul, melyekben nevezzük. Négyen vagyunk a klubból jogosultak az indulásra, köztük jómagam is. A múlt heti, Alpok Adria masters versenyen elért összetett eredményemmel jelenleg akár még dobogósra is állhatok a tatabányai ob-n, de majd meglátjuk, ki milyen eredménnyel nevez és persze, mit emelt.

A Kiss Róbert Emlékverseny legjobb három felnőtt férfi versenyzője: Dobi Levente (Nyíregyházi Vasutas SC), Kiss Gábor (OVSK), Orosz Péter (MAFC). Utánpótlás férfi: Varga Martin Csongor (ZTE SK), Zolnai Lénárd (OVSK), Zsolnai Máté (Fehérvár Rugby Club). A három legjobb női versenyző: Juhász Anna Csilla (MAFC), Gyűrűs Barbara (Haladás VSE), Mikhel Eszter (OVSK). A felsoroltak külön díjazásban részesültek, az eseményt megrendezését Zalaegerszeg Város Önkormányzata és a Magyar Súlyemelő Szövetség támogatta segítette.