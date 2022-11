A hazai cselgáncssport egyik bázisán, Cegléden rendezték meg a serdülő korosztály idei magyar bajnokságát. A mezőny nagyságát jelzi, hogy 73 egyesület 272 versenyzője állt tatamira, köztük voltak a Zalaegerszegi Judo SE és a Nagykanizsa Judo Klub-Röntgen Kanizsa sportolói is.

Az egerszegiek hat fiatallal érkeztek Ceglédre és jutott egy érem is nekik. A 40 kg-os súlycsoportban Volner Panna állhatott dobogóra, aki bronzérmet szerzett. A –40 kg-os súlycsoportban Takács Nóra a pontszerző, negyedik helyezést ért el (edzők: ifj. Nagysolymosi Sándor, Varga Zoltán, Korpos Judith, Márton Tibor). A ZJSE – mint ifj. Nagysolymosi Sándor vezetőedző jelezte – ezzel a bronzzal az idén összesen 13 érmet szerzett a magyar bajnokságokon, így ez az egyesület történetének legeredményesebb éve eddig.

Az NJK versenyzői, Köveskáli Zója, Tamás Levente, előttük Pirbus-Gróf Nóra

Fotós: ZH

A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata is örülhetett éremnek, méghozzá kettőnek is. A +63 kg-ban Köveskáli Zója a döntőbe került, melyben végül nem sikerült nyernie, de az ezüsté­remre méltán lehet büszke. A –81 kg-ban Tamás Levente szállította a másik kanizsai érmet, aki bronzzal zárt és állt dobogóra. A –22 kg-ban jutott még egy pontszerző helyezés is, hiszen Pirbus-Gróf Nóra az 5. helyen végzett (edzők: Hóbár-Horváth Edina és Hóbár Péter).