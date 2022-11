Az úszók rövid pályás országos bajnokságán gyakorlatilag a teljes magyar élmezőny rajthoz állt a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában. A Zalaco-ZÚK négy tehetséges úszójával képviseltette magát. Az ifjúsági korú Nett Vivien, valamint a még csak serdülő korú Scheffer Eszter, Nagy Napsugár és Nagy-Selmeczy Bulcsú a különböző versenyszámokban nagyjából a mezőny derekán végeztek, számukra az időeredmények jelentették a fő kihívást.

Az egerszegi fiatalok közül a döntőben Nett Vivien és Nagy Napsugár úszhatott 1500 méteren és 800 méteren. Nett Vivien mindkét számban a 8. helyen zárt (16:40,16, 8:46,22), míg Nagy Napsugár a 9. helyen csapott célba (800 m: 8:48,87), ugyanakkor Nagy Napsugár időeredménye 1500 méter gyorson (16:46,37) új serdülő országos csúcs!

A B döntőben úszhatott még Nett Vivien 200 méter pillangón, ahol az 5. helyen fejezte be a versenyt (2:16,06), majd Scheffer Eszter 200 méter hátúszásban remekelt, hiszen a B döntő második helyén csapott célba (2:15,58). A felnőtt válogatottakkal tűzdelt 400 méteres női vegyes úszás mezőnyében Nett Vivien a 9. helyen végzett számára ragyogó teljesítménnyel (4:57,57).

Hetyei Nóra újra remek formában versenyez

Forrás: ZH

A Keszthelyi Kiscápák SE fennállása óta most jött el a második alkalom, hogy rövid pályás ob-döntőben szerepel úszója. Hetyei Nóra újra jó formában szerepelt a felnőttek között még ifiként, továbbá Tóth Luca és Dávid Virág is jó formát mutatott a korosztályos rövid pályás ob előtt. Hetyei Nóra két számban úszhatott döntőt, 100 m vegyesen 7. lett (1:03,12), 200 m vegyesen (2:17,22) pedig a 6. helyen fejezte be a számot. A keszthelyiek fiatal úszóinak az is nagy sikert jelentett, hogy további számokban a B döntőbe verekedték magukat.

A keszthelyi B döntős helyezések. 100 m vegyes: 4. Tóth Luca 1:04,30. 50 m hát: 5. Tóth Luca 29,70. 100 m mell: 7. Hetyei Nóra 1:11,29. 50 m gyors: 8. Dávid Virág 26.59.