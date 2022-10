A Zalakerámia ZTE KK együttese két rendkívül szoros mérkőzést játszott eddig a bajnokságban, az egyiket megnyerte a Szeged ellen, a másikat elvesztette szombaton Körmenden… Az örök rivális otthonában kikapni nem szégyen, de persze azt a meccset ugyanennyi erővel Sebastjan Krasovec csapata is megnyerhette volna. Hosszabbítás után egy ponttal alulmaradni (93-92), ráadásul úgy, hogy az egerszegiek kezében volt még a végén is a döntés – így a bosszantó kategóriába is lehet sorolni ezt a vereséget.

Az más kérdés, hogy egy ilyen kiélezett és végig „egál” mérkőzésen nem lehetne 12 büntetőt hibázni, hiszen ennyit hagyott ki a ZTE KK a mérkőzésen. Ám ez már a múlt, s ahogy a találkozó után elhangzott, egerszegi részről már a következő ellenfélre kell koncentrálni. Amely az Arconic-Alba Fehérvár lesz. A fehérváriaknak erős keretük alakult ki a nyáron, teljes légióscserét hajtottak végre és egy válogatott kosarast is igazoltak, a bajnok Falco KC-t elhagyó Somogyi Ádám személyében. A nemzeti csapat alapembere, Vojvoda Dávid továbbra is az Albát erősíti. A légiósok közül Quenton DeCosey az előző bajnokságban még a ZTE KK-t erősítette, Sopronból pedig Quincy Ford érkezett hozzájuk. Az Alba a bajnoki nyitányon – hosszabbítás után – kikapott a Paks vendégeként, viszont a nyitókörben a Körmendet verő Oroszlányt a szombati játéknapon nem kevesebb, mint 67 ponttal (!) verték 106-39-re.

Ami a ZTE KK-t illeti, az biztos, hogy nincs könnyű helyzetben a csapat, hiszen egy hét alatt ez már a harmadik mérkőzés lesz, ráadásul az eddigi két találkozó körül egyik sem volt úgynevezett hátradőlős… Keményen kellett harcolni, s a kék-fehéreknél az elsődleges szempont az volt, hogy szerdára megfelelőképpen regenerálódjanak a játékosok és taktikai szempontból felkészüljenek a fehérváriakból. Csapatként, de egyénileg is nagyon jó ellenfél érkezik, a védekezés milyensége eleve kulcsfontosságú lesz, és a koncentráció is.

Viszont hazai pályán szerepelhet ismét a ZTE KK, a zalai drukkerek pedig most is sokat segíthetnek. A Szeged ellen is így volt, és Körmenden szintén minden támogatást megadtak a pályán lévőknek.