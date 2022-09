Femat Csesztreg–Kinizsi Gyenesdiás 7–1 (3–0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Hegedüs M.

Csesztreg: Kiss Be. (Kovács B.) – Póczak, Szabó B., Lovrencsics, Biharvári (Csiszár), Horváth R., Kiss Ba., Őri Cs., Nagy N., Őri M. (Pusztai), Németh D. Edző: Tamás Tamás.

Gyenesdiás: Takács – Maturicz, Zsiga, Fellner (Gémes), Karancz, Tarnóczai, Kiss P., Mikola, Bertók, Kánnár (Bogdán), Hegedűs.

A hazai csapat a mérkőzés elejétől megpróbálta tudatosítani a vendégekben, hogy sok jóra nem számíthatnak ezen a találkozón. Jöttek is a gólok csesztregi oldalról. A második félidőben azért egy szépítő találatra futotta a Gyenes erejéből. Talán, ha pontosabbak a hazaiak a befejezéseknél, nagyobb arányú győzelmet is arathattak volna.

Gólszerzők: Biharvári (2), Kiss Ba. (2), Csiszár, Németh D., Nagy N., ill. Fellner.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Kovács B. (90., Csesztreg).

U19: Csesztreg–Gyenesdiás 4–2.

Zalaszentgrót–Flexibil-Top Zalakomár 1–1 (0–1)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Kiss N.

Zalaszentgrót: Osbáth – Pődör, Buzási, Tóth D., Baráth, Gájer, Fábián, Ferenczi, Kiglics, Horváth S. (Horváth D.), Lampert (Molnár Zs.). Edző: Jankovics Péter.

Zalakomár: Tóth Pajor – Takács Cs., Csalló, Szőke, Tinó, Madarász Z. (Takács D.), Madarász F. (Horváth J.), Nagy M. (Fenyvesi), Mutter, Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

A tartalékosan felálló hazai csapat nem tudta átmenteni a monori kupameccs lelkes és erőteljes játékát, negyedóra elteltével a Zalakomár megszerezte a vezetést. Szenvedett a szentgróti csapat egész mérkőzésen, hiába támadt végig a második félidőt, ez csak az egyenlítésre volt elég. A vendégek megérdemelték az egy pontot, míg a hazaiaknak el kell gondolkodniuk, mit szeretnének a bajnokság végén elérni.

Gólszerzők: Pődör, ill. Mészáros.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Zalaszentgrót–Zalakomár 1–2.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Police-Ola 3–0 (1–0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Zalalövő: Balogh B. – Gyenese, Csik (Radics), Horváth T., Bekes, Kellner, Elek (Molnár Á.), Cseresnyés, Végh (Boncz), Bíró (Tóth G.), Bakó (Biczó). Edző: Ostrom János.

Police-Ola: Timbókovics – Darabos (Makovecz), Mikó (Kócza), Lukács, Luter (Igazi), Lakatos, Tóth D., Cseke, Hajas, Langer (Szekeres Á.), Szekeres T. (Berkovics). Edző: Konrád Péter.

Élénk iramban esett egymásnak a két csapat. A 23. percben hazai szöglet után a labda átszállt a hosszú oldalra, innen Bakó visszatette az 5-ös sarkára és Kellner a hálóba fejelt, 1–0. A szünet után gyorsan növelte előnyét a hazai csapat, amikor Végh fejjel talált a kapuba, 2–0. A 79. percben végleg eldőlt a mérkőzés, Elek jobb oldali beadását a túloldalon Kellner bólintotta a hálóba, 3–0. A kényelmes tempóban focizó hazai csapatnak ennyi is elég volt a kötelező győzelemhez.

Gólszerzők: Kellner (2), Végh.

Jók: Kellner, Cseresnyés, Végh, ill. Hajas.

U19: Zalalövő–Police-Ola 2–1.