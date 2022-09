– Július 20-án álltunk munkába, a játékosok folyamatosan kapták a terhelést – hangoztatta Fehér László, a ZTK-FMVas edzője. – Több felkészülési tornán is szerepeltünk, a kaposvárit meg is nyertük. A felkészülés érzésem szerint jól sikerült, de majd a bajnokság megmutatja, hogy így van-e.



A ZTK-ból Kozma Károly a nagy rivális Szeged csapatához igazolt, a fiatal Gombos Gergő pedig kölcsönből visszatért. A csapat ismét kilép a nemzetközi porondra, elsőként a világkupa vár rá Münchenben, ahol szeretnének az első nyolc között végezni, hogy kivívják a Bajnokok Ligája-szereplés lehetőségét.



Fábián Adelin is készül csapatával a Szuper Liga-rajtra Fotó: Pezzetta Umberto/Archív





– A bajnokság is kiegyensúlyozottabb lesz – vélekedett Fehér László. – A Kaposvár jól igazolt, erősödött a Répcelak és a Győr is. Botlások nem férnek bele, ha meg akarjuk védeni bajnoki címünket. Fontos, hogy a sérülések elkerüljék a csapatot, mert a játékoskeretünk nem bő. A felújítás után nagyon eredményessé lett pályánkon visszatérünk a hatsávos lebonyolításhoz.



A csapat anyagi helyzete stabil. A nyitányon a ZTK a Győr SZOL vendégeként nyerni szeretne.



A ZTE-ZÁÉV női csapatnál a tavaly bravúrosan megszerzett bronzérem után idén sem számítanak könnyű idényre.



– A nyári felkészülés mindig érdekes, ilyenkor az iskolás korú játékosok is dolgoznak – említette Baján János edző. – Ezért keveset volt együtt a csapat, de amatőröknél már csak így van. Utolsó edzőmérkőzésünket a Kanizsa csapata ellen játszottuk, itt végre teljes létszámban szerepeltünk. Külön örülök, hogy a bajnoki mérkőzésekre már összejön a csapat.



A hazai pálya Baján János szerint is bekerült a „jól fizetők” közé, azaz könnyebb rajta nagy fát dobni. Így a hazai pálya előnye megszűnt, mert a jó játékosok gyorsan felismerik a lehetőséget. A zalaiak egy játékost igazoltak, Végh-Soltész Zsófiát, Monostori Anitának viszont nem kértek rajtengedélyt, így a tavalyi létszám áll az edző rendelkezésére.



– A sorsolásunk nem könnyű – véli Baján János. – A nyitányon a bajnok Győr látogat hozzánk, utána a Ferencváros ellen lépünk pályára. Az elmúlt idényben mindkét csapattól kikaptunk, igaz, abban mi is ludasak voltunk. A nemzetközi porondra is kilépünk, bajnoki harmadikként az NBC kupában indulhatunk és Romániában, Kolozsváron szerepelünk majd. Szeretnénk a legtöbbet kihozni a kupaszereplésünkből. A hazai bajnokságban szeretnénk idén is dobogón végezni, de ez jóval nehezebb lesz a tavalyinál. Az eredményes szerepléshez mindenképpen fontos lesz az egységes, jó csapatteljesítmény. Nagy kilengések nem férnek bele, 500 fa alatti teljesítményt nehéz lesz a többi játékosnak helyrehoznia. A csapatban továbbra is Airizer Emese lehet a húzóember, kérdés, mennyire bírja majd a terhet. Jó lenne, ha mérkőzésenként még két-három játékos átlag felett teljesítene, a sikerhez nagy szükség lenne erre.



A ZTE-ZÁÉV évek óta felelősen, takarékosan gazdálkodik, azon vannak, hogy a pénzük elég legyen a nemzetközi és a bajnoki szerepléshez.

A szombati nyitányon tehát a bajnok Ipartechnika Győr csapatát fogadják, szeretnének győzelemmel kezdeni a bajnok ellen, ami nem ígérkezik könnyű feladatnak.