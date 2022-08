-Hétfőn már itt voltak az újabb játékosok, és mindenki nagy lendülettel vetette magát a munkába - jellemezte a helyzetet Sebastian Krasovec vezetőedző a szerdai sajtótájékoztatón, amit abból az apropóból hirdetett meg a klub, hogy az eddig elvégzett munkáról és az elkövetkezőkről számoljanak be. - Ugyanígy a felkészülés kezdetétől is ez jellemezte a munkánkat. Egy játékost még várunk, de sokat változtat a felkészülésünkön az a tény, hogy immár tizenkét játékosunk van itt. Más volt eddig a munka hat-nyolc kosarassal. Eddig főleg fizikális felkészülés zajlott, a most kezdődő szakaszt, amikor már más jellegű feladatok lesznek, a játékosok is jobban várják.



A szakvezető kérdésre válaszolva elmondta, nem változott a felkészülési mérkőzéseik menetrendje, abban a ritmusban tervezik továbbra is a munkát. Vagyis, az elsőt a Körmend ellen vívják a kék-fehérek augusztus 27-én Zalaegerszegen. Ezt követi a két csapat között szeptember 3-án Körmenden az újabb találkozó, majd szeptember 10-én Szombathelyen, a bajnok Falco KC-vel találkozik Sebastjan Krasovec együttese. Ezek a mérkőzések a csapatok megállapodása alapján zárt kapusak lesznek. Ezt követően Bécsbe utaznak az egerszegiek, hiszen szeptember 17-én az osztrák bajnok BC GGMT Vienna fogadja őket. Szeptember 23-24-én pedig következik az 53. Göcsej Kupa Nemzetközi Kosárlabda-torna, amelyen a Zalakerámia-ZTE KK mellett, a KC Sopron, a Szolnoki Olaj és a cseh Brno vesz részt.



Bencze Tamás szakmai igazgató elmondta, hogy mostantól az ő feladatai is mások lesznek, hiszen a keret kialakítása volt eddig a prioritás.

-A benyomásaim pozitívak a csapat munkájáról, a tervek szerint halad a felkészülés, és ez a legfontosabb - jegyezte meg a szakmai igazgató.

A sajtó számára nyílt edzésen aztán elkészülhetett a keret új játékosairól is a közös fotó.

Bejelentették azt is, hogy a korábban jelzett szurkolói ankétot augusztus 30-án tartják 17 órától a Zalakerámia Sportcsarnok büféjében.