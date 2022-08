Kecskeméti TE - ZTE FC 3-1 (1-1)

Kecskemét, 1700 néző. Jv.: Karakó (Szert, Becséri).

Kecskemét: Varga B. - Szabó I. A., Belényesi, Szalai G. - Nagy K. (Meszhi, 81.), Katona B. (Djuranovic, 87.), Vágó, Grünvald - Tóth B., Szuhodovszi (Szabó L., 46.), Banó-Szabó (Katona M., 66.). Vezetőedző: Szabó István.

ZTE FC: Demjén - Huszti, Mocsi (Safronov, 64.), Kálnoki-Kis, Bedi- Sankovic (Lesjak, 64.), Tajti - Meshack (Májer, 69.), Németh D. (Kovács B., 52.), Gergényi - Ikoba (Szalay, 69.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Banó-Szabó (41.). - 11-esből), Szabó L. ( 55. - 11-esből, 58.), illetve Bedi (12.)

Sárga lap: Tóth B. (27.), Nagy K. (45+2.), Meszhi (82.), illetve Huszti (18.), Ikoba (21.), Tajti (52.), Kovács B. (86.), Szalay (91.)

Piros lap: Tóth B. (88.), illetve Huszti (41.)

A ZTE FC együttesébe visszatérhetett a legutóbbi mérkőzésről eltiltás miatt hiányzó Gergényi Bence és a betegség miatt a Kisvárda ellen kiesett Mocsi Attila. Vagyis, a korábban a védelemben alapembernek számító két játékossal egészült ki a ZTE FC, és először kezdett a szezon során Eduvie Ikoba. Ám, az egerszegieket nem is ezek a taktikai jellegű változások foglalkoztatták, sokkal inkább az, hogy megszerezzék a győzelmet az újonc ellen. Ami, nem ígérkezett éppenséggel könnyű feladatnak, hiszen a Kecskemét veretlenül várta a találkozón, ugyanis egy győzelme mellett három döntetlennel kezdte a szezont.

Ahogy elindult a játék gyorsan kiderült, hogy Gergényi most nem a védelemben, hanem egy sorral előrébb kapott szerepet. A ZTE FC az első perctől a kezébe vette az irányítást, saját térfelére kényszerítette a hazaiakat, akik mintha erre is készültek volna. Vagyis, hogy átadják a területet, miközben masszívan védekeznek és megpróbálnak kontrákra építeni. Nem jött be ez a forgatókönyv. A 12. percben ugyanis az újabb zalai támadásnál nem sikerült felszabadítani, a labda az érkező Bedihez került, aki kissé balról, ballal 20 méterről lőtt és a labda a kapu bal oldalában kötött ki, 0-1. Az addig látottakban ez a gól mindenképpen benne volt, hisze az egerszegiek fölénye megkérdőjelezhetetlen volt. A mérkőzés viszont még nagyon az elején tartott és jött a váltás, hiszen a Kecskemét nyíltabb futballt vállalt fel. Már nem lehetett olyan magabiztos a ZTE FC , mint korábban, és a labdabirtoklási fölénye is elillant. Azonban csak átmenetileg, hiszen a 31. percben Ikoba került ziccerbe, de lövését a kapus hárította. Nem tartott ki a zalai előny a szünetig... Sőt, meg is fogyatkozott a létszám, hiszen a 40. percben Huszti rántotta le ellenfelét. Tizenegyes és piros lap, a labda mögé Banó-Szabó állt, aki laposan a bal alsóba lőtt, 1-1.

Így viszont igencsak érdekes második félidő következett, hiszen az emberhátrány nem túl jó előjelnek számított eddig a zalaiaknak. A ZTE FC próbált alkalmazkodni a helyzethez, miközben a Kecskemét érezte, hogy megzavarható az ellenfél. Ez így már egy másik meccs volt, mint az első félidőben és az 54. percben újabb büntetőhöz jutott a Kecskemét. Banó-Szabó egy visszacsel után elesett a büntetőterületen belül, de Kálnoki-Kis lába volt a "ludas". Szabó Levente volt az ítéletvégrehajtó, aki nem hibázott és már vezetett a Kecskemét, 2-1. Az egerszegi vesszőfutás pedig nem ért véget, hiszen az 58. percben nem tudott a zalai védelem felszabadítani, a labda az előtte nem sokkal gólt szerző Szabó Levente elé került és 8 méterről a léc alá bombázott, 3-1. A ZTE csapatával az történt, ami az Újpest elleni találkozón is: a kiállítás után szétesett a játéka. Ricardo Moniz cserékkel próbálta frissíteni csapatát, de már a Kecskemét kezében volt az irányítás és a vezetés is, ami egyre magabiztosabbá tette az újoncot. A találkozó végére a Kecskemét is megfogyatkozott, hiszen Tóth Barna második sárga lappal kiszállt a játékból, de ez már nem sok minden t változtatott meg. A ZTE FC kikapott, amely akkor vesztette el a fonalat, amikor emberhátrányba került. Ezt remekül használta ki a Kecskemét, és megérdemelten győzött, hiszen élt az eséllyel.