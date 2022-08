Technoroll Teskánd KSE - Balatonfüred 3-1 (1-1)

Teskánd, 250 néző. Jv. Sipos Katalin.

Teskánd: Czirjék - Simonfalvi, Bekő, Bolla - Szinay, Őr, Potyi, Hetesi, Lórántfy - Pergel B., Bontő. vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Bontó (33.), Pergel B. (48. - 11-esből, 78.), illetve Szabó B. (40. - 11-esből).

Mindkét csapat kikapott a szezonnyitón, a Balatonfüredet a megyei rivális Veszprém győzte le 2-0-ra, míg az újonc Teskánd Tatabányán kapott ki 5-2-re. Szerdán a hazaiaktól továbbra is hiányzott a kézsérülés miatt kieső Szabó Martin, viszont Bekő Bence betegsége után visszatérhetett.

Változatos játékot hozott az első 15 perc, hiszen mindkét oldalon voltak helyzetek, sőt, ezek gólt ígérő lehetőségek voltak. Aztán egyértelműen a házigazda vette át az irányítást, fölénybe került, elmaradtak a füredi kontrák. Tüzeltek a teskándiak, de hiába, mígnem a 33. percben Bontó iramodott meg és beverekedve magát a 16-osra kissé balról 10 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. De jött a fordulat. A vendégek egy szöglet utáni kezezésből büntetőhöz jutottak, Szabó Bence pedig higgadtan lőtt a kapuba, 1-1. A második félidő gyorsan egy hazai büntetővel indult Szinay lerántása után, amit Pergel Bence értékesített. Hajtós meccs volt a folytatásban is, de a vendégek ívelgetéseit hárította a hazai védelem. A 78. percben aztán egy lecsorgó labdát Pergel B. továbbított a kapuba, és ezzel eldőlt a három pont sorsa is. A Teskánd együttese megszerezte első győzelmét és első pontjait is a bajnokságban.

Pergel Attila: „Végig lendületes mérkőzést játszottunk egy jó iramú találkozón. Az első félidőben sok helyzetet dolgoztunk ki, vezettünk, ám jött az egyenlítés. Jól kezdtük a második félidőt, majd uraltuk a mérkőzést, és megérdemelt győzelmet arattunk.”



FC Nagykanizsa - ZTE FC II. 2-3 (1-2)

Nagykanizsa, 400 néző. Jv.: Dombi O.

Nagykanizsa: Borsi – Szabó P., Kovalovszki, Kószás, Kovács Z. (Varga D.) – Józsa (Szilágyi A.), Kondor, Bence - János (Béli M.), Kovács Gy. (Szökrönyös D.), Lőrincz (Pleszkán). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

ZTE FC II.: Németh E. - Jóna, Dóczi (Bedővári), Csóka D. (Bolla B.), Papp Cs. (Fábián K.) - Vert - Bedő R. (Péterfy), Györe, Boros Zs., Kámi (Kryvotcsuk) - Klausz. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Lőrincz (18.), Kondor (92.), illetve Klausz (4.), Boros Zs. (45.), Kryvotcsuk (93.).

A zalai rangadón a ZTE FC II. szerzett vezetést már korán, de aztán egyenlített a házigazda. A félidő hajrájában jött az újabb találat, amikor ismét az egerszegiek kerültek előnybe. A küzdelmes és sérülésektől sem mentens találkozó a hosszabbításban teljesedett ki: a Nagykanizsa a 92. percben egyenlített Kondor Kristóf révén, de a középkezdés után az egerszegi fiatalok Denis Kryvotsuk révén megszerezték a győztes találatot.

Kondor Kristóf (57) fejese után úgy tűnt, pontot ment a kanizsai együttes, de jött az egerszegi válasz Fotó: Gergely Szilárd



Gombos Zsolt: „Nem csak ez első tizenöt perc, de az egész meccs elment, egyszerűen nem értem, miért voltak ilyen motiválatlanok játékosaink. Meg kell felelni a fiatalszabálynak is, ezért kellett átalakítanom a csapatot, a játékosok pedig talán nem érezték át, milyen fontosságú egy ilyen kaliberű találkozó. A szurkolokat megértem és a magam, valamint csapatom nevében is elnézést kérek tőlük. Nem voltak élesek a találkozón labdarúgóim. Még többet és még minőségibbet kell ezek szerint edzenünk, a végjáték pedig már egy külön történet... Mentünk előre a győzelemért, erre még mi kaptunk gólt...”

Koller Zoltán: „Hihetetlenül büszke vagyok a csapatomra, mert fiatalokkal értük el ezt a sikert. Közülük csak Dóczi Krisztián és Csóka Dániel jelentette a rutint, a többiek húszon aluliak. A Kanizsa egy nagyon jó együttes, tudtuk például, hogy remek szögletvariációik vannak, ugyanakkor a gyengéiket is ismertük. A második félidőben már a küzdelem dominált és azt sem mondom, hogy nem volt szerencsénk. A góljaink is jókor jöttek, de még egyszer gratulálok a hazaiaknak is, ami mellett a labdarúgóimra külön büszke vagyok.



