A csapatot működtető gazdasági társaság tulajdonosa, Horváth Tamás derűlátását többek közt arra alapozza, hogy a keretük már egy hónapja megkezdte a felkészülést, hasonlóra pedig a korábbi években nem nagyon volt példa.

– Vannak érkezőink, például Szabó Ádám Keszthelyről, vagy Pál Dávid, akit nagypályáról ismerhetnek Kanizsán, de a legfontosabb erősítés Horváth Elemér visszatérése lehet – fogalmazott a tulajdonos. – Ezen túl nagyon fontos, hogy a tavalyi magból Kollár Péter, Takács Dávid, valamint Szőke Ádám és Richárd továbbra is velünk van. Ugyanakkor nagyon sajnáljuk Szalai Dániel távozását, aki a nagypályás megyei bajnokságban is talált csapatot, és mindkét sorozatot nem tudta már vállalni. Hosszabb távon azonban bízom benne, hogy nem végleg hagyott el minket.

Végleg elköszöntek viszont a tavaly egy ideig szakmai igazgatóként tevékenykedő korábbi nagypályás szövetségi kapitány Várhidi Pétertől, ám nem azért, mintha a munkájával elégedetlenek lettek volna.

– Nehezen indult ez a szezon, szorongató anyagi gondok vannak minden csapatnál, óriási költségnövekedést kell kigazdálkodnunk – folytatta Horváth Tamás. – Nehezen állt össze a mezőny is, sok csapat nem vállalta az indulást, a szövetség a végén már ott tartott, hogy az NB III.-as harmadik helyezetteket kérte fel az NB II.-be. Az utánpótlás-bajnokságban még most sincs menetrend, ilyen körülmények közt mindenki azon takarékoskodik, amin csak bír. Továbbra is sokfelé jellemzőek a teremproblémák, szerencse, hogy nálunk a Kanizsa Aréna megépültével ilyesmiről nem lehet szó.

A tulajdonos elmondása szerint alapvető célkitűzésük az új szezonra a felsőházi rájátszásba, tehát az első hat közé kerülés, ott pedig szeretnének a dobogó közelében lenni. Ehhez persze szükség lenne egy jó edzőre is, ám ez a poszt még hivatalosan nincs betöltve az NFC-nél.

– Játékos-edző megoldásban gondolkozunk, de még nem jutottunk a tárgyalások végére – mondta Horváth Tamás. – A környékünkön nem egyszerű szakképzett futsaledzőt találni.

Az első fordulóban, hétfőn (20 óra) a PTE-PEAC vendége lesz a Kanizsa. A tulajdonos azt mondta: minden meccsen nyerni szeretnének, és az öltözőben uralkodó hangulat alapján most úgy érzi, a baranyai találkozón meg is fogják szerezni a 3 pontot.