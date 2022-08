ZTE FC–Kisvárda Master Good 1-3 (1-1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2062 néző. Jv.: Bogár (Tóth II., Georgiu).

ZTE FC: Demjén – Huszti (Klausz, 78.), Kálnoki-Kis, Safronov, Bedi – Meshack, Sankovic, Tajti, Májer (Manzinga, 65.) – Szalay (Ikoba, 65.), Németh D. (Lesjak, 65.) Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Kisvárda: Hindrich – Hej , Karabeyov, D. Kovacic, Leoni (Peteleu, 71.) – Melnyik (Bíró, 90+3.), Kravchenko – Camaj (Navratil, 72.), Makowski, Asani (Vida, 78.) – Mesanovic (Ilievski, 78.). Vezetőedző: Török László.

Gólszerzők: Tajti (27. _ 11-esből), illetve Calmaj (30. - 11-esből), Melnyik (57., 87).

Sárga lap: Májer (41.), Sankovic (44.), Lesjak (85.)illetve Leoni (21.), Melnyik (37.), Hej (72.), Mesanovic (74.), Karabelyov, 82.)

A két csapat ötödik egymás elleni zalaegerszegi NB I-es mérkőzésén sem tudott nyerni a ZTE FC, a Kisvárda második győzelmét szerezte a zalai megyeszékhelyen. Az első élvonalbeli találkozása alkalmával a két együttes 1–1-es eredménnyel zárt, majd 2020. november 8-án megszületett az első kisvárdai siker a ZTE Arénában (2–1-re nyert a vendégcsapat), amit két 0–0-s döntetlen követett a párosításban.

Kényszerűségből változtatnia kellett Ricardo Moniznak, a ZTE FC vezetőedzőjének korábbi kezdőcsapatán. Gergényi Bence múltkori kiállítása után eleve nem lehetett az együttesben, de a védelemből a váratlanul megbetegedett Mocsi Attila is kiesett. Huszti András és Oleksandr Safranov került be a csapatba, de a Kisvárdánál is akadtak változások. A ZTE FC az első hazai bajnokijára készült ebben a szezonban, és mi mással, mint egy győzelemmel szerette volna megkoronázni ezt az alkalmat.

A futball szempontjából nem is volt rossz, hogy véget ért a kánikula, de a nézők számára is barátságosabb volt így, csak... Nagy kár, hogy nem a második fordulóban jött el a ZTE hazai bemutatkozásának ideje az FTC ellen. Valószínűleg lehetett volna eső, szél, vagy éppenséggel hőség, szinte biztos lett volna a telt ház. Azt a mérkőzést viszont elhalasztották, úgyhogy vasárnap, először ebben a szezon a Kisvárda ellen lépett pályára a ZTE Arénában az egerszegi együttes. A Kisvárda pedig majdnem góllal köszönt be, hiszen a 2. percben Makowski maradt egyedül, de ziccerben középre lőtt, pont oda, ahol Demjén helyezkedett. Veszélyesebb volt a Kisvárda futballja, a 6. percben Mesanovic fejesét a léc alól tolta ki a zalai kapus. Nem óvatoskodott tehát a vendégcsapat, a ZTE pedig nem tudta elkapni a ritmust. Azt a nyomást a vendégek tudták ráerőltetni a hazaiakra, amit éppen fordítva szerettek volna látni egerszegi oldalon. Aztán, szép lassan kezdett a zalai együttes is erőre kapni, a 22. percben Tajti szabadrúgása alig ment mellé. Aztán vezetéshez jutott a ZTE FC! A 26. percben egy balról érkező labdánál Kravchenko kézzel ért a labdához, a játékvezető pedig büntetőt ítélt, amit "jóváhagyott" a VAR is. A kisvárdaiak azt reklamálták: előtte, Kálnoki-Kis kezezésénél ugyanez volt a helyzet, de akkor elmaradt a büntető... A labda mögé Tajti állt, aki határozottan lőtt a léc alá, 1-0. Büntetőre viszont büntető volt a válasz, hiszen a középkezdés után szinte azonnal Sankovic és Melnyik lába akadt össze, persze, hogy a büntetőterületen belül. Ez is 11-es, amit Camaj lőtt Demjén kapujába, 1-1. Megélénkült a mérkőzés, a 37.percben egy jobb oldali szabadrúgás után Huszti érkezett a kapu előterébe estében mellel tette a labdát kapura, de a bal oldali kapufa mentett. A ZTE a félidő hajrájában már veszélyesebben játszott és jobban, mint ellenfele, de nem jött össze az újabb gól.

Cserék nélkül folytatódott a játék és nagyjából azzal a lendülettel, ahogy az első negyvenöt perc abbamaradt. Jó meccset láttunk, lüktetett a játék, ebben a találkozóban benne volt bármelyik eredmény. Például, hogy a Kisvárda kerüljön újra előnybe, de... Az 57. percben úgy indult a vendégek akciója, hogy a lelátóról is úgy tűnt: az oldalvonalon túlról mentik meg a labdát a várdaiak, ami aztán Melnyik elé került a 16-oson belül, aki 14 méterről a bal alsó sarokba helyezett, 1-2. Ricardo Moniz is ezt reklamálta, mármint, hogy kint volt a labda, de csak egy sárga lapot kapott... Az biztos, hogy nehéz feladat előtt állt a folytatásra a zalai együttes, hiszen az már bebizonyosodott, hogy nem lesz egyszerű gólt lőni ennek a Kisvárdának. Hazai oldalon hármas csere következett, hogy változzon a helyzet és ment is előre a ZTE FC ennek érdekében. A Kisvárda is cserélt és egyre inkább bevetett már mindent, hogy húzza az időt (színészkedés, visszahúzás...). Ami tény, hogy az idő nekik dolgozott és igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy kizökkentsék a házigazdát a játékából. Az utolsó tíz percre mindkét oldalon cseréltek, a ZTE-ben a fiatal, 17 éves Klausz Milán állt be, aki élete első NB I-es mérkőzésén szerepelhetett. És akkor a 85. percben, amikor megszakadt a játék, a VAR jelzett. Mégpedig lehetséges büntetőt és a visszajátszás alapján Safronov kezére esett egy felívelt labda. A 87. percben így Melnyik állt a labda mögé, lövését Demjén elsőre kivédte, de a kipattanónál a kisvárdai játékos már nem hibázott, 1-3.

Ezzel eldőlt minden, pedig az egerszegiek rászolgáltak volna a pontra. A Kisvárda mindent bevetett, hogy megszerezze a győzelmet és elérte a célját.

Az NB I-ben ezzel a sikerrel a kisvárdaiak ötödik alkalommal győzték le a ZTE FC-t, míg az egerszegiek mindössze egyszer tudtak sikerrel zárni a tíz összecsapás során, négy mérkőzés pedig döntetlennel zárult.

Ricardo Moniz: "Csalódott vagyok az eredmény miatt. Elmaradt az FTC elleni meccsünk, majd Újpesten az utolsó pillanatokban úszott el a győzelem és most ez a vereség következett. A szélsőinktől többet vártam, de el kell mondanom, hogy a második kisvárdai gól előtt kint volt a labda. Ezt majd meg kell nézni, hogy így volt-e. A második félidei futball nem a mi játékunk volt, de szeretném megvédeni is a csapatot. Nem akarunk áldozat szerepében lenni, de Mocsi kiesett ma betegség miatt, Gergényi múltkori első sárga lapja nem volt az, a másodikkal nem lehet vitatkozni. Most nem tudtuk kompenzálni a hiányzókat."

Török László: "A múlt héten csodálatos volt a csapat, meg is nyerhettük volna a Puskás elleni meccset, de döntetlen lett. Most viszont megszereztük a három pontot egy izgalmas mérkőzésen és egy jó Zalaegerszeg ellen. Jól reagáltunk akkor is, amikor az ellenfél négyet cserélt és erős, magas játékosokat küldött be. Ez megváltoztatta a mi előre eltervezett cseréinket is, de megoldottuk ezt is."

