Gáspár Dávidot alighanem senkinek nem kell bemutatni a zalai sporttársadalomban, pláne nem a kosárlabdát kedvelők körében. A ZTE KK korábbi élvonalbeli játékosa, csapatkapitánya és bajnok együttesének tagja ma már az edzők között is a legmagasabbra ért, aki egy kedves meghívásnak tett eleget. Basketball Summer Camp néven hirdettek fiúk és lányok számára nyári tábort, az ötlet pedig Czukor Bence, a ZTE NKK női együttesének vezetőedzője és Rózsás Gábor másodedző fejéből pattant ki.

Így aztán július utolsó hetében 24 lány és fiú vesz részt foglalkozásokon az Ostoros Károly-csarnokban, ahol nagy volt a nyüzsgés most is.

– Úgy éreztük, van igény Zalaegerszegen az alapozás előtt egy olyan táborra, ahol az egyéni képességek fejlesztésére fektethetünk nagyobb hangsúlyt – mondta Czukor Bence. – Nyilván különböző képességekkel rendelkeznek a játékosok, akik 2005-östől egészen a 2012-es korosztályig vannak jelen. Meglátásunk szerint egy játékos akkor tud a legjobban érvényesülni, ha az egyéni képességeit minél magasabb szintre fejleszti.

Ebbe csöppent bele csütörtök délután Gáspár Dávid, de nem érkezett egyedül, hiszen a Sopron Basket idén „mindent vitt” együttesének játékosa, Czukor Dalma is vele tartott. A téma mi más lehetett volna, mint a kosárlabda, és mint Gáspár Dávid elmondta, szívesen jött Egerszegre, ahol mindig otthon van.

– Szívesen jöttünk Bence hívó szavára, hogy látogassuk meg a táborlakókat, ezzel is egy kis pluszt adva nekik. És jó itt lenni ebben a csarnokban, ahol magam is rengeteget edzettem és játszottam, ami persze akkor még nem így nézett ki mint most, de felújítva is nagyon tetszik – mondta Gáspár Dávid.

Ő maga is beszállt és megmutatta a helyes labdafogásokat, passzokat a srácoknak, majd aztán mindenki helyet foglalt és kezdődhetett a kérdezz-felelek. A gyerekek készültek kérdésekkel, Gáspár Dávid és Czukor Dalma pedig válaszolt.

S talán egy kicsivel közelebb jutottak annak a kérdésnek a megválaszolásához, miként lesz valakiből magyar bajnok és Euroliga-győztes edző, illetve játékos...