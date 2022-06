A Göcsej Palatinus étteremben tisztújítással kezdtek az érintettek. Az elnökségbe új tagként Gaál Sándor vállalkozó került be, az ellenőrző bizottságot pedig mostantól Mészáros Csaba vezeti.

A ZTK elnöke, Takács László következett eztán, az elmúlt évad értékelésével. Felidézte a koronavírus-járvány okozta nehézségeket, illetve hogy a csapat alól tavaly ősszel „kidőlt” a pálya: a létesítmény sürgős rekonstrukcióra szorult, így az együttes a szezon első felében szinte végig idegenben játszott.

– Köszönettel tartozunk a városnak, hogy a beavatkozás az utolsó pillanatban elkészült, s így a még nagyobb versenyhátrányt sikerült elkerülnünk – mondta az elnök. – A szezon első felében két meccsünk volt itthon összesen, és ezek közül a Szeged ellenit a még számunkra is új pályán, annak rendje és módja szerint el is vesztettük. Tavasszal azonban mindezt sikerült előnyre változtatnunk, és nemcsak azért, mert a hazai mérkőzéseinket sorra nyertük. Kétszer utaztunk: előbb Szentgotthárdra, amely jó felkészülés volt a szegedi nagy kalandra, majd jött a nagy rivális otthona, ahol a csapat kivételes küzdeni tudásról és karakterről téve tanúságot nyert és a minimális esélyt megragadva megszerezte a bajnoki aranyat. Egyéb okok miatt az együttes ráadásul edző és vezető nélkül járt Szegeden, a csapat teljesítménye előtt kalapot kell emelni.

Még az elmúlt szezon nehézségei között említendő, hogy tavaly nyáron, a szűkülő költségvetés miatt két meghatározó játékos, Boanta Klaudiu és Farkas Sándor távozott a ZTK-tól, Pintér Károly viszont visszatért Egerszegre Répce­lakról, és – később kiderült – komoly erősítést jelentett. Ide kapcsolódó, de már a következő bajnokságra átvezető információ, hogy ezen a nyáron Kozma Károly hagyja el a klubot, és az egerszegiek számára különösen fájdalmas, hogy éppen Szegedre igazol.

– Saját nevelésű játékosról van szó, aki válogatott szintig jutott nálunk, döntése övön aluli ütésként ért minket – fogalmazott Takács László. – Ráadásul az utolsó pillanatban tudtuk meg, ezért igazolni sem tudtunk a helyére, de a csapat így is készen áll a kihívásokra. Fehér László marad az edző, ez gondolom nem lep meg senkit, és az irányításával szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket. Nagyon nehéz a feladat, és akkor sem dőlünk a kardunkba, ha nem sikerül.

Az elnök kiemelte: a ZTK nyolcas keretéből hatan is zalaiak, illetve egerszegiek, s országos szinten is párját ritkító dolog, hogy egy klub ilyen mértékben épít a „sajátjaira”. És így tesznek a közeljövőben is, szánnak szerepet az ifjúsági bajnokságban ezüstérmes (a Szegeddel szemben egyetlen szettponttal alul maradó…) csapatuk tagjainak. Azzal együtt, hogy a fiatalok közül a vegyes párosban serdülő világkupagyőztes Osvald Dá­niel kölcsönbe Szentgotthárdra kerül. Remélik: játszani tud az ottani felnőtt csapatban és megerősödve térhet majd vissza Egerszegre.

Elhangzott még: a ZTK igen szűk, 17,5 millió forintos költségvetésből teljesítette az elmúlt évet, amely mellett az eredményességük csodaszámba megy. Ennek kapcsán örömhírrel érkezett az összejövetelre Balaicz Zoltán, a város polgármestere, aki a következő közgyűlés elé beterjeszti a klub 2 millió forintos plusztámogatásának javaslatát: egyrészt a remek eredményekért jutalmul, másrészt, hogy az ősszel újra kiléphessenek a nemzetközi porondra.

Ez egyébként első nekifutásra a világkupán való indulást jelenti, de a férfi tekések remélik, hogy eljutnak a Bajnokok Ligájába is – a város jó hírének további öregbítésével hálálva meg Zalaegerszeg támogatását.