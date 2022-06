A szerdai találkozón továbbra sem volt ott az egerszegiekkel Nikola Serafimov, aki viszont már kedden este, Instagram oldalán elköszönt a zalaiaktól. Hivatalosan ugyan nem jelentették be az észak-macedón védő távozását, azonban bejegyzésében a játékos leírja, hogy mennyire nagy élmény volt a ZTE FC-ben futballoznia és mennyire nagyszerű volt az elmúlt egy év számára. A klubnak és a szurkolóknak is sok sikert kívánt, azt azonban nem írta le, melyik klubhoz távozik. A 23 éves védő kelendő lett teljesítménye alapján korábban arról is szóltak a hírek, hogy idehaza az FTC és az FC Fehérvár is érdeklődik iránta.

A szerda esti, egyébként zárt kapus mérkőzésen a ZTE FC olyan ellenféllel találkozott, amely már "éles", hiszen a bosnyák liga harmadik helyezett csapata, a Banja Luka egy hét múlva már Konferencia-liga selejtezőt vív a feröeri Tórshavnal. A bosnyákok Szlovéniában edzőtáboroznak és készülnek a jövő heti találkozójukra. A ZTE viszont kezdésként élesebb volt, letámadott, abból indult és a 6. percben Mim betörése után a kapus még ki tudta ütni a labdát, de érkezett Májer, aki 6 méterről a kapuba továbbított. Jól hallatszott, hogy Ricardo Moniz gyors, és fent védekező játékot kért, játékosai pedig valóban igyekeztek az első, legfeljebb második passzból már indítani, vagy megjátszani valakit. A rekkenő hőségben játszott találkozón a kérdés az lehetett, meddig bírja a zalai csapat ezt az intenzív futballt, hiszen ők még - úgymond - munkából érkeztek erre a találkozóra. Jól játszott a ZTE, talán meg is lepte ezzel a bosnyákokat. A félidő hajrájában Tajti a kapufát találta el egy távoli próbálkozásnál, a Boracnak egy vagy két lövése volt az első félidőben.

A második félidőre jöttek a cserék, gyakorlatilag sorcsere történt a zalaiaknál, akik között még nem volt ott az előző nap igazolt támadó, a francia Christy Manzinga, aki csütörtökön, vagy pénteken csatlakozik a kerethez. A bosnyákoknál maradt a kezdő a pályán csak később váltottak, de talán visszafogottabb lett az iram, viszont a kemény és harcos játék megmaradt. Már-már úgy tűnt, hogy a ZTE legyőzni a bosnyákokat, de a hajrában két kihagyás után két perc alatt megfordította az állást a Banja Luka.

Kár volt érte.