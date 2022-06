Az utolsó fordulót a hét végén rendezték a lányok számára, és az már korábban eldőlt, hogy a dobogó első három fokára a Veszprém, a Nova és a ZTE FC állhat fel. Hogy milyen sorrendben, arról az utolsó kör döntött. A ZTE FC már szombaton lejátszotta mérkőzését, és Csákváron 12-4-re nyert, vasárnap pedig következett az ADA Nova – Veszprém találkozó. Veszprémi pontvesztés esetén az egerszegiek a bajnokok, azonban Nován 2-0-ra nyertek a vendégek, így azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel a Veszprém végzett az élen, a ZTE FC és az ADA Nova előtt.

S ha már a helyzet úgy adódott, hogy két csapat is érmes lett ezen a találkozón, az ADA Nova SE megszervezte, hogy a ZTE FC leányai is ott legyenek, így az ünnepélyes éremátadást egy helyszínen tarthatták meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség részéről Kiss László, az MLSZ női szakágvezetője, illetve Szabó Adrienn, a versenyszervezési osztály munkatársa vett részt az eseményen és adta át az érmeket Németh József, Nova polgármestere közreműködésével. Köszöntötték a legjobb góllövőket is, hiszen e három együttesből került ki az első három helyezett. A legeredményesebb játékosnak Müller Zsófia (ZTE FC) bizonyult 40 találattal Chugyik Bíborka (Veszprém, 37 gól) és Berkes Adél (ADA Nova, 31 gól) előtt.