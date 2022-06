1. Technoroll Teskánd Pergel Attila:

– Először is gratulálok a csapat minden játékosának, mert a bajnokság végére teljesen elfogytunk, de még is egy kiemelkedő szezont zárhattunk. A bajnokságban kitűzött célt elértük úgy is, hogy tavasszal nem tudtuk azt a teljesítményt hozni, amit ősszel, ám így is elsők lettünk. A Zala Megyei Kupát is begyűjtöttük a legnagyobb riválisunk ellen, ezzel visszavághattunk a tavalyi elvesztett kupadöntőért. A legvégére ismét összeállt csapatunk játéka és az NB III.-as osztályozó mérkőzésen az egyik legnehezebb ellenféllel szemben, a Szegedi VSE ellen kettős győzelemmel jutottunk eggyel magasabb osztályba, és ezzel bizonyítottuk, hogy ott a helyünk az NB III.-ban. Köszönöm a csapat nevében is a klub elnökségének áldozatos munkáját, mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez a sikeres szezon.

2. Zalaszentgrót VFC Jankovics Péter:

– Izgalmas és színvonalát tekintve jónak mondható bajnokságon vagyunk túl. Erősségünk abban mutatkozott meg a felkészülés kezdetén, hogy sikerült egyben tartanunk a keretünket, sőt bajnokság közben még erősíteni is tudtunk. Azt azonban mindenki érzékelte, hogy a teskándi keret erőssége előrevetít valamit. Ezzel együtt gratulálok a csapatomnak, mert végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva az erős mezőnyben nagy csatákat vívtunk, és megérdemelten értünk a bajnokságban és a Zala Megyei Kupában is a második helyre. Köszönöm mindenki munkáját, jó pihenést az egész mezőnynek, a teskándiaknak pedig sok sikert a magasabb osztályban!

3. Femat Csesztreg Tamás Tamás:

– Az első hat helyezés valamelyikét tűzte ki célul a vezetőség érkezésemkor, s úgy érzem, hamar sikerült megtalálnom a közös hangot a csapattal az öltözőben. Miután az őszünk talán valamivel jobbra sikerült az alapvetően vártnál, a tavasszal azért már kis hullámvölgy akadt a teljesítményünkben. Óvatosan fogalmazva azt mondanám, hogy a csapat talán még előrébb is végzett a keret erősségéhez képest, ugyanakkor rengeteg munkát tettek mindebbe a játékosok, valamint a klubvezetés is. Minden tekintetben le a kalappal az egyesület és az együttes előtt, s úgy gondolom, rengeteg múlott a kiváló edzéslátogatottságon. Labdarúgóim maximálisan megdolgoztak ezért a dobogóért, gratulálok nekik, de ebből a gratulációból részemről kijut a bajnok Teskándnak. Illetve azon gárdáknak, melyekkel a dobogóért nagyot küzdöttünk, vagyis a Szentgrótnak, illetve a Semjénházának is. Sokat tettünk tehát a pozitív csesztregi történésekért, rá is szolgáltak a srácok az elismerésre.

4. Semjénháza Kovács Imre:

– Roppant fájó volt az utolsó fordulóban lecsúszni a dobogóról, ugyanakkor az az igazság, hogy az első három együttes jobb volt nálunk. Ettől függetlenül sajnálom, hogy a pályánk időjárási körülmények miatti használhatatlansága végett a Zalalövő elleni hazai bajnokinkat a zárókörben a szövetség nem engedte halasztani. Csak halkan kérdezem meg, hogy mindez fair helyzet? Tegyük azonban ezt félre, s lássuk azt is, hogy a folyamatos létszámgondok ellenére a Magyar Kupában újra országos főtáblára kerültünk, valamint lényegében végig a bajnoki dobogós helyezésekért küzdöttünk. Ha a csapatot a jövőben a sérülések elkerülik, és két-három játékossal kiegészül a keret, biztosan a dobogóért mehet az elkövetkezendőkben is.

5. Szalai-Edelholz Zalalövő Ostrom János:

– Az 5. helyen zártuk a bajnokságot, amivel maximálisan meg vagyok elégedve. A szezon során voltak problémáink, sérülések, betegségek, egyéb gondok hátráltatták a munkát. Sokszor épp csak tizenegyen tudtunk elmenni a meccsekre, de a csapat hozzáállásával teljesen elégedett vagyok. Kicsit fájó, hogy a Lenti ellen mindkétszer kikaptunk, de azok a csapatok, akik ellen vereséget szenvedtünk, azok jobb játékerőt képviseltek. Nagy öröm számunkra, hogy az U19-es csapatunk veretlenül végzett az élen, büszkék vagyunk rájuk, hogy ilyen eredményt értek el. Zalalövőnek ez egy történelmi bajnoki cím, hiszen idén ünnepeljük százéves évfordulónkat, és pont a centenáriumon adhatjuk át az érmeket. A június 25-i rendezvényünkre nagyon sok szeretettel várunk minden sportszerető embert, és ezúton szeretnénk meghívni mindenkit, aki valaha is Zalalövőn sportolt. Egész napos programok, mérkőzések – pályára lép a ZTE öregfiúk csapata is – várják a kilátogatókat. Gratulálok a Teskándnak a bajnoki címhez és sok sikert kívánok nekik az NB III.-ban!

6. Magnetic Andráshida TE Bencze Péter:

– Ennek a bajnoki szezonnak egészen másként álltunk neki, mint a tavalyinak. Ellentétben a többi felnőtt megye I.-es csapattal, nálunk más prioritások érvényesülnek, hiszen mi az utánpótlásra helyeztük a hangsúlyt. Az őszi szezonban 5. helyen végeztünk, számomra ez teljesen megfelelt. Tavasszal még több fiatal kapott játéklehetőséget, ez néha az eredményesség rovására ment, ami viszont később hozza meg majd a gyümölcsét. Az edzéslátogatottságon időről időre próbálunk változtatni, vagy javítani. Télen öt meghatározó játékos távozott tőlünk a sógorokhoz, vagyis Ausztriába. Ezt leszámítva is jól szerepeltünk. 4-5 kulcsfontosságú játékos segíti a munkánkat, hogy a fiatalok jobban fejlődjenek. Köszönöm a vezetőség támogatását, illetve mindenki hozzáállását, le a kalappal a srácok előtt. Gratulálok a Teskánd egyesületének, elérték a céljukat, sok sikert kívánunk nekik az NB III.-ban!